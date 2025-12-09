El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz inicia un plan de asfaltado en diez pedanías con 210.635 euros de presupuesto

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha puesto en marcha un nuevo plan de asfaltado en pedanías, con un presupuesto de adjudicación de 210.635 euros y actuaciones previstas en un total de diez núcleos de población. Los trabajos han comenzado en la calle Pedreras de Barranda —vía que próximamente será inaugurada con el nombre del periodista Ignacio Ramos— y en la calle Pilar de Archivel. Tras el periodo navideño, las intervenciones se reanudarán en La Almudema, Los Prados, La Encarnación, Singla, Navares, Benablón, Los Royos y Caneja.

Mejora en la seguridad vial

Asfaltado en la pedanía caravaqueña de Barranda / La Opinión

Con este proyecto, el Consistorio persigue mejorar la seguridad vial de los peatones y ordenar el tráfico en estas zonas rurales, garantizando una circulación más ágil y segura y facilitando la accesibilidad a residentes y usuarios. La actuación contempla la regularización del firme mediante la aplicación de una nueva capa asfáltica en calles que presentaban blandones, grietas, hundimientos y otros deterioros fruto del paso del tiempo y de sucesivas reparaciones. Los trabajos incluyen el fresado de las superficies afectadas hasta el encuentro con calles adyacentes, la aplicación del nuevo aglomerado y la posterior instalación de señalización horizontal y vertical. Además, en la pedanía de Navares se ejecutará un paseo peatonal en la travesía y en Benablón está prevista la reparación de un muro.

El concejal de Obras ha destacado que ya se han mejorado más de 30 calles en los dos planes anteriores y que se continuará actuando de forma progresiva en otros espacios, combinando la financiación de la Comunidad Autónoma con la labor de la Brigada Municipal de Mantenimiento

Estas intervenciones se integran en el Plan de Obras y Servicios 2024-2025, dotado con un presupuesto total de 892.243 euros de la Región de Murcia, destinado a mejorar infraestructuras básicas y reforzar la calidad de vida en pedanías y casco urbano.

Otras actuaciones

Además de las mejoras de calles, en pedanías se contemplan otras actuaciones de relevancia como la reforma del Centro de Personas Mayores de Archivel y el acondicionamiento del Centro Social de Pinilla.

En el casco urbano se encuentran en su fase final las obras del proyecto de renovación de acerados y la construcción de una rotonda para mejorar la fluidez del tráfico en la calle Doctor Robles con la avenida de Los Andenes, así como en la intersección de la carretera de Moratalla con las calles San Jerónimo y María La Federa. Próximamente, se procederá a la mejora integral de la calle Asturias.

El concejal de Obras y Mantenimiento, José Antonio García, ha recordado que “en los dos anteriores Planes de Obras y Servicios, ejecutados en 2021 y 2023, ya se actuó en más de 30 calles del municipio”. Asimismo, ha destacado que “el objetivo es seguir avanzando de manera progresiva en aquellos espacios que requieren mejoras, combinando la financiación de la Comunidad Autónoma con la labor de la Brigada Municipal de Mantenimiento”.

Los planes de obras y servicios se diseñan en consonancia con el objetivo del Ayuntamiento de Caravaca de buscar el equilibrio territorial y la mejora continua de los servicios públicos en todo el municipio.