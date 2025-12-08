Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Romería

El Garrobillo celebra el día de su Patrona

La pedania aguileña conmemora a La Purísima con una misa y la Procesión hasta el Cabezo de la Cruz

Un momento de la Procesión y el Cante de Pascuas.

Jaime Zaragoza

La pedanía aguileña del Garrobillo ha celebrado el día de su Patrona, La Purísima, con una misa y la Procesión hasta el Cabezo de la Cruz. 

En la ermita de la pedanía, hasta donde han acudido numerosos aguileños, a los que la cuadrilla de la Cuesta de Gos le han cantado Las Pascuas.

Además de celebrar la tradicional subasta de presentes a la Virgen, también se ha celebrado el XXIX Concurso de Ramilletes de tomates organizado, un año más, por ASAJA

La tarde ha estado amenizada por los bailes y cantos de Pascua de la Cuadrilla de la Cuesta de Gos. 

