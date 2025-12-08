El desvío de una rambla por las obras del AVE mantiene en vilo a los vecinos de La Viña de Lorca

"Jamás habíamos tenido problemas con las inundaciones en nuestras propiedades y ahora, cuando caen cuatro gotas, si no vienen con bombas de extracción se nos inundan las casas". Así resume en declaraciones a LA OPINIÓN la situación de sus propiedades María José Reinaldos, vecina de la zona del barrio de La Viña de Lorca que, a consecuencia de las obras del Corredor Mediterráneo, se convierten en un auténtico embalse con la más mínima precipitación.

Una situación que, según esta habitante de 'toda la vida' del lugar, tiene su origen en el desvío –supuestamente provisional– ejecutado en el cauce de la conocida como rambla de 'Las Señoritas', un ramblizo que recoge gran parte de las aguas que, procedentes de la sierra de La Torrecilla, van a parar a la parte alta del citado barrio hasta llegar a la rambla que lo atraviesa de forma soterrada.

Punto de desvío de la conocida como rambla de 'Las Señoritas'. / Daniel Navarro

"En todo el tiempo que pasó antes de que se iniciara la obra nunca nos dijeron que se fuera modificar el curso de la rambla. Se justifican diciendo que es algo provisional, pero me extraña mucho que, de la manera en que lo han hecho, la rambla vuelva en un futuro a llevar su cauce", explica Reinaldos, que también achaca parte de los problemas a agua de sus terrenos a la desaparición de varios canales que recogían el agua sobrante de la rambla por las obras. "Aunque todo esto sea provisional, que lo dudamos, mientras esté así el agua puede llevarse nuestras casas porque ahora el cauce apunta directamente a las casas", lamenta.

Cada vez que llueve

De hecho, según relata Reinaldos, durante el último episodio de lluvias medianamente fuerte registrado en el municipio el pasado mes de julio, personal de la obra del soterramiento tuvo que acudir al lugar con bombas de achique para evitar que las casas quedaran sumergidas. "Reconocen que hay un problema, pero no aportan una solución. La suerte que tenemos es que aquí no suele llover, pero imagínate que esto pasa de madrugada o en fin de semana... ¿A quién llamamos?", reclama la afectada, cuya familia lleva generaciones viviendo en el lugar.

Punto de salida del Corredor Mediterráneo tras su paso por debajo de Lorca. / Daniel Navarro

"Nosotros vivimos aquí toda la vida, esas son las tierras que eran de mi abuelo, y aquí vivimos toda la vida. Es como si al realizar el proyecto no hubieran tenido conocimiento de que por aquí pasan dos canales" aporta esta vecina, que también denuncia la casi nula comunicación de Adif al respecto de la situación. "Hemos ido a todas las reuniones. Nosotros no nos hemos manifestado ni a favor, ni en contra, ni nada. Pero cada vez que han hecho una reunión para explicar lo que se iba a hacer hemos asistido y jamás se ha nombrado que el cauce de la rambla de 'Las Señoritas' se iba a cambiar. Ni provisionalmente, ni permanentemente, ni nada, y ahora nos encontramos desamparados", declara María José, que termina sentenciando: "como un día de estos llueva lo que llovió, por ejemplo, en 2012, de aquí tienen que sacarnos en barco".

Problema generalizado

Tercia, La Viña, Campillo o Torrecilla. Todas estas zonas del municipio de Lorca presentan dos asuntos en común: son atravesadas por el Corredor Mediterráneo y, desde el inicio de las obras, presentan problemas de gestión de aguas pluviales que antes no existían. De hecho, la denuncia de María José Reinaldos es el origen de los problemas de más de un centenar de habitantes de la zona conocida como 'Puente Pasico', lugar donde ahora, como consecuencia de las obras, van a parar las aguas de la rambla de 'Las Señoritas'.

Paso de agua en 'Puente Pasico', inundado tras las lluvias del pasado mes de julio. / Daniel Navarro

También denunciado por los vecinos a través de este diario, meses después sigue sin aportarse una solución a un problema recientemente generado y que, como en el caso del barrio de La Viña, antes no existía.