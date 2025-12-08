Abre en Lorca el Belén "más monumental de la Región"

El patio porticado del Palacio de Guevara ya se ha vestido de Navidad. Y lo ha hecho, una vez más, de la mano de la Asociación Belenista de Lorca que, este lunes asombraba a propios y extraños con sus exquisitas maquetas. Las Torres de Herodes, Fasael, Hippicus y Mariamme, presiden la espectacular maqueta de 36 metros cuadrados del Belén municipal que ya se puede contemplar en la 'Casa de las Columnas' y cuya inauguración contaba con una masiva afluencia de gente.

El alcalde, Fulgencio Gil, –acompañado de buena parte de la Corporación Municipal–y Miguel Ángel Hernández, presidente de la entidad belenistas, eran los encargados de realizar el acto de encendido del Belén, que provocaba un gran sonido de exclamación por parte de los presentes al llenarse de luz y agua corriendo. "Sin duda es el más monumental de toda la Región", significaba el primer edil, que ahondaba en esta afirmación: "solo Lorca puede ofrecer un espectáculo así dentro de otro monumento espectacular como es el Palacio de Guevara".

Belén municipal de Lorca instalado en el Palacio de Guevara. / Daniel Navarro

Por lo que respecta al Belén en sí destaca, de nuevo, el guiño al legado romano a nivel nacional y mundial. Así, la asociación reproducía a escala, por un lado, el Puente Romano de Calamocha, en Teruel; y por otro la biblioteca de Celso, que se erigió en Éfeso, en la actual Turquía. Con respecto a este último, Hernández reconocía durante el recorrido que les ha costado "sangre, sudor y lágrimas".

Al respecto de este edificio, cabe destacar que fue construido aproximadamente entre los años 114 y 125 en honor al senador, cónsul y procónsul romano Tiberio Julio Celso Polemeano, por el hijo de Celso, Tiberio Julio Áquila Polemeano. "La biblioteca albergó en torno a 12.000 rollos y también sirvió como tumba del cónsul romano Tiberio Julio Celso Polemeano, lo que es poco habitual. Esta biblioteca era la tercera más grande del mundo antiguo, detrás de la de Alejandría y Pérgamo", explicaba el líder de los belenistas.

La biblioteca de Celso del Belén lorquino, en detalle. / Daniel Navarro

Por su parte, el regidor aprovechaba la ocasión para poner en valor el trabajo desarrollado por la asociación. "Durante todo el año trabajan para mantener la tradición. Las escenografías históricas de este año son impresionantes. El belén es un recorrido narrativo completo, desde la Anunciación hasta la Huida a Egipto. Las dimensiones de la maqueta con 36 metros cuadrados y 2,5 metros de alto no dejan lugar a dudas en cuanto a su monumentalidad", declaraba justo antes de que arrancara el tradicional concierto de música navideña de la Peña 'La Jarapa'.

Desde 1998

En cuanto al trabajo de los belenistas de la Ciudad del Sol, cabe recordar que desde el año 1998 son los encargados de montar el Belén del Ayuntamiento de Lorca. Por aquel entonces, se situaba en la sala de exposiciones de la Casa Consistorial y, con los años, se ha consolidado como un referente a todos los niveles, así como uno de los grandes atractivos de la ciudad de Lorca en el periodo navideño.

La inauguración del Belén de Lorca suele atraer a cientos de personas. / Daniel Navarro

Tanto es así que, con su medio millar de figuras, durante la pasada Navidad el nacimiento recibió la visita de 32.000 personas, un récord que se espera batir este año. "Son cifras muy importantes que sitúan al Belén municipal como el monumento más visitado durante la Navidad. Recibe visitas de lorquinos, pero también de ciudadanos de poblaciones limítrofes que acuden llamados por la monumentalidad de la maqueta que cada año logra sorprendernos a todos y estoy convencido de que la cifra de visitantes seguirá creciendo" indicaba Gil Jódar.

Las visitas abiertas al público de manera gratuita al Belén Municipal se podrán realizar los días laborables de 10 a 13:30 horas y de 17 a 20.30 horas. Los días 24, 25 y 31 de diciembre, de 10 a 13.30 horas. Y los días 1 y 6 de enero, de 17 a 20.30 horas. En el caso de los centros escolares, se realizarán mediante reserva por cita previa en el teléfono 661 83 49 38.

Vista general del Belén instalado en el Palacio de Guevara. / Daniel Navarro

Otras actividades

Además de la apertura al público del Belén en el Guevara, pieza clave de la ruta de nacimientos presentes en diversas ubicaciones de la ciudad como la iglesia de San Francisco, la casa del Paso Blanco o el Museo del Vía Crucis, los Belenistas proponen un intenso programa de eventos durante estos días.

Así, tras el Pregón de Navidad que de forma magistral enunciaba el director del Museo Arqueológico Municipal, Andrés Martínez Rodríguez, que hacía un repaso por esta tradición cristiana, el próximo domingo, 21 de diciembre a las 11:30 h, la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Carmen acogerá las ‘Bendiciones del Niño Jesús’; y el ‘Acto de Exaltación Belenista’, tendrá lugar el sábado, 3 de enero, a las 20:00 h, en el Auditorio Margarita Lozano. Del mismo modo, volverán a celebrarse los concursos de tarjetas navideñas y de belenes siendo este último, con más de un centenar de participantes, uno de los más populares de toda la Región.