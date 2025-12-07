2.000 euros y un paseo en limusina: las compras en los comercios de Lorca tienen premio

Fomentar las compras en los comercios de proximidad de la ciudad de Lorca. Con este objetivo la concejalía de Comercio del Ayuntamiento y la Unión Comarcal de Comerciantes han lanzado una campaña que, hasta el próximo 20 de diciembre, permitirá ganar 2.000 euros y un paseo en limusina a aquellos clientes que realicen compras en los establecimientos adheridos.

"Queremos que estas navidades Lorca viva con intensidad la cercanía, la calidad y el trato personal que solo nuestros comercios pueden ofrecer. Es una oportunidad para que nuestros vecinos y visitantes redescubran la riqueza comercial de la ciudad", destacaba la edil responsable del ramo, Mayte Martínez, que resaltaba el valor económico y social del comercio urbano, así como la utilidad de este tipo de campañas para "reactivar el comercio de proximidad en unas fechas clave de consumo, incentivando las compras locales y premiando la fidelidad de los clientes".

Cartel anunciador de la campaña. / L.O.

Por su parte, la presidenta de la UCCL, María José Navarro, subrayaba la importancia de reforzar el tejido comercial del municipio: "queremos reconocer el apoyo de nuestros clientes premiando su confianza y a la vez impulsar la actividad de los comercios asociados. Cada euro que se quede en Lorca repercute directamente en nuestras familias, en nuestros vecinos y en el bienestar de toda la ciudad".

Hasta el 20 de diciembre

En cuanto a la mecánica del concurso, fuentes de la UCCL resaltaban su sencillez. Y es que, cualquier persona que realice una compra en un comercio adherido podrá participar, debiendo únicamente registrar sus datos a través de un código QR facilitado por el establecimiento.

"Cuantas más compras realice en comercios diferentes, mayores serán sus opciones de resultar ganador. El plazo de participación concluye el 20 de diciembre a las 14:00 horas, fecha en la que se realizará el sorteo y se notificará al ganador por teléfono. La mañana del 22 de diciembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas, el afortunado podrá gastar los 2.000 euros en una ruta de compras, con un máximo de 200 euros por comercio, mientras disfruta de un recorrido en limusina por la ciudad" detallaba la edil, que terminaba animando a propios y extraños "a aprovechar estas fechas para hacerse con sus regalos y obsequios en los comercios de proximidad".