Las trabas técnicas de la CHS impiden ubicar las Urgencias en el Centro de Salud de San Cristóbal de Lorca

Los impedimentos impuestos por la Confederación Hidrográfica del Segura, según fuentes consultadas por LA OPINIÓN hacen imposible emplazar las Urgencias en la futura infraestructura de San Cristóbal. No obstante, estas mismas voces aseguran que el compromiso asumido por parte de las Administraciones se cumplirá, estableciendo este servicio en unas instalaciones renovadas y modernizadas dentro del centro de salud de San Diego, una infraestructura que está en pleno proceso de modernización y adaptación para ampliar sus servicios a los barrios de San Cristóbal, San Diego y todo su área de influencia.

Así, el nuevo emplazamiento permitirá no solo contar con unas dependencias acordes al servicio, sino que se ha tenido en cuenta especialmente su situación estratégica, entre la Ronda Central y la avenida de Europa, lo que permitirá un acceso rápido para los usuarios, que dispondrán de un amplio aparcamiento para sus vehículos a pocos metros.

Presentación el proyecto de ampliación de San Diegom realizada en julio de 2024. / Daniel Navarro

De hecho, las obras de ampliación, reforma sostenible y rehabilitación energética del centro de salud San Diego de Lorca comenzaron la semana pasada, tras la adjudicación de estos trabajos por parte de la Consejería de Salud. Las actuaciones que se van a realizar en este centro de Atención Primaria tienen un periodo de ejecución de 20 meses y supondrán una inversión de más de 2,6 millones de euros.

A este respecto, cabe destacar que las actuaciones permitirán ampliar el número de consultas hasta veinte, entre Medicina de Familia y Pediatría, además de dependencias para la Enfermera Escolar, el Trabajador Social y los coordinadores del centro; a las que se suma una sala de reuniones/biblioteca, vestuarios y office para los profesionales del centro. Además, en este centro de salud se ubicará el SUAP de Santa Rosa una vez que estén en funcionamiento ambos, San Cristóbal y San Diego.

Ya en marcha

Consultada al respecto del estado del nuevo centro sanitario de San Cristóbal, desde la consejería informaban a esta Redacción de que la redacción del anteproyecto "progresa a buen ritmo, por lo que muy pronto podría conocerse, después de incluir las soluciones oportunas para hacer frente a las especiales connotaciones que plantea la zona donde se situará". A este respecto, ambas administraciones –local y regional– reiteraban su compromiso "para que los vecinos del barrio de San Cristóbal cuenten con esta infraestructura cuanto antes".

Solar de San Cristóbal donde se ubicará el nuevo centro de salud. / Daniel Navarro

Por lo que respecta al entorno urbano donde se ubicará el nuevo centro de salud, cabe recordar que se está impulsando en el marco de una profunda intervención transversal de transformación. A la renovación integral del atrio de la iglesia de San Cristóbal, se sumaba recientemente el traslado de la histórica Plaza de la Hortaliza y el inicio de la remodelación del espacio antes ocupado por el mercado para crear un bulevar peatonal.

Además, la reestructuración de toda la zona, con viales de nueva creación en la Unidad de Actuación 23, entre las calles San Pedro Soler, San Fernando y Eulogio Periago, posibilitará la construcción de un importante número de viviendas, con unas vistas privilegiadas al cauce del río y el casco antiguo, que concentra gran cantidad de servicios. De este modo San Cristóbal y San Diego, los barrios ‘al otro lado’ del Guadalentín cobrarán un mayor protagonismo con la transformación de sus infraestructuras sanitarias. Recordando que es precisamente en estos barrios donde se sitúa el Campus Universitario de Lorca que integra –entre otras cuestiones– el centro de día de Poncemar, entidad que está transformando el concepto de atención a las personas mayores, aunando la vertiente asistencial, docente e investigadora, siendo ejemplo de innovación, excelencia, profesionalidad y compromiso con el bienestar social.