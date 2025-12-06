Semana Santa
Los talleres de empleo de Lorca también contribuyen al bordado
El Ayuntamiento hace entrega al Paso Azul de un nuevo bastidor de grandes dimensiones
La Semana Santa se vive, y se trabaja, todo el año. Uno de los puntos en que más se pone de manifiesto esta realidad es en los talleres de las cofradías, donde la actividad se mantiene de forma constante y, para contribuir en este esfuerzo, los talleres de empleo del Ayuntamiento de Lorca han hecho entrega a la Hermandad de Labradores, Paso Azul, de un bastidor de grandes dimensiones que podrá ser utilizado para realizar bordados en seda y oro de gran formato.
Rosa Medina, edil de Desarrollo Local y Empleo del Consistorio era la encargada de hacer entrega a la cofradía de la estructura, que será vital para la realización de las piezas que serán estrenadas durante la Semana Santa del año 2027. Así, este nuevo 'esqueleto' ha sido elaborado en los últimos meses por personal del Programa Experiencial Omega, de las especialidades de cerrajería y pintura; y consiste en un ensamblaje metálico de 3,85 metros de largo por 2 metros de ancho, fabricado con perfiles metálicos y apoyado en cuatro caballetes, siguiendo los estándares técnicos adecuados para su uso.
A este respecto, la edil destacaba "la importancia del fomento de la formación y el empleo en nuestro municipio, que permite capacitar a jóvenes en oficios como cerrajería y pintura, al tiempo que sus trabajos sirven para fortalecer el patrimonio cultural y religioso de la ciudad".
Nuevos proyectos
Durante el acto de entrega, el equipo técnico municipal aprovechaba para examinar una de las tallas albergadas en la iglesia de San Francisco con vistas a su futura restauración. Concretamente, se analizaba un Sagrado Corazón de Jesús, obra del escultor murciano Juan González Moreno a mediados del siglo XX.
En este sentido, la edil responsable del ramo aprovechaba para poner en valor el trabajo que se desarrolla en el Taller Municipal de Restauración, significando que "gracias a su labor, muchas piezas que parecían irrecuperables vuelven a brillar con su esplendor original", a la vez que recordaba "las múltiples intervenciones que se han venido realizando en piezas de diversas cofradías e iglesias de la ciudad, entre otros. Algo que demuestra nuestro compromiso con la conservación del patrimonio local, de modo que piezas de enorme valor histórico y artístico puedan recuperarse y volver a disfrutar por toda la ciudadanía".
- Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- En directo: Real Murcia - Cádiz
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- La primera nevada de la temporada cubre de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región
- En directo: Real Murcia-Alcorcón