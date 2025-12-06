Paseos en globo aerostático gratuitos en Molina de Segura

Este sábado, 6 de diciembre, el Estadio Sánchez Cánovas de Molina de Segura ha acogido una iniciativa de sensibilización ambiental para que la ciudadanía pueda contemplar la ciudad y su entorno natural más próximo, con el objetivo de reflexionar sobre la renaturalización de espacios urbanos y las posibilidades y beneficios de la conexión con el entorno natural.

La actividad, gratuita, ha hecho disfrutar a los molinenses de paseos en globo aerostático con una duración aproximada de entre 4 y 5 minutos.

Un aspecto importante que se quiere transmitir con esta observación del entorno natural y urbano es la concienciación sobre la importancia de llevar la naturaleza a la ciudad a través de la restauración de los espacios naturales peri-urbanos y de las zonas verdes urbanas, para dotarlos de mayor valor ecológico y aumentar su biodiversidad.

Para ello, durante el trayecto se ha informado del proyecto Anillo Verde Transformador de Molina de Segura, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU.