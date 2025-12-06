El Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz abre una inmersiva ventana al pasado

Caravaca revive, hasta el próximo lunes, su historia más legendaria con la XXI edición del Mercado Medieval. Se trata de uno de los acontecimientos más consolidados, multitudinarios y atractivos del calendario cultural y turístico de la Región de Murcia.

El Mercado Medieval cuenta con más de 200 puestos de artesanía, gastronomía y productos locales, manteniendo su recorrido tradicional por calles y plazas del casco histórico. Artesanos y mercaderes recrearán la atmósfera de un auténtico mercado medieval, reforzando el carácter inmersivo de la cita.

Entre las novedades de esta edición destaca un photocall temático con un templario de tres metros de altura, inspirado en la historia de Caravaca y su emblemática Cruz, un espacio concebido para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo especial.

El Mercado Medieval de Caravaca ofrece una intensa programación de animación con pasacalles de seres fantásticos, música itinerante, malabaristas, recreadores y espectáculos diarios de fuego y danza al caer la tarde. El público también podrá disfrutar de exhibiciones de cetrería, una granja de animales y numerosos talleres artesanales como cestería, torno de madera a pie, vidrio soplado, caligrafía, henna, caramelizado, cota de malla y alfarería.

El recorrido incluirá asimismo exposiciones didácticas de temática medieval, como la sala de tortura y brujería, máquinas de asedio, cirugía histórica y antiguos oficios.

Los hoteles del municipio se encuentran prácticamente al 100%, mientras que los alojamientos rurales de la zona, excepto cancelaciones de última hora están rozando el lleno. Los restaurantes de toda la comarca también se preparan para remontar turnos de comidas y cenas en la época más importante del año.

Torneo

Otra destacada novedad es que, tras seis años de ausencia, el tradicional torneo medieval regresa a la Plaza de Toros del municipio, el domingo 7 de diciembre a las 17.00 horas. Las Justas Medievales reunirán a caballeros equipados con armaduras para recrear combates y desafíos propios de la época.