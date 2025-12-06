El Club Náutico de Águilas acoge la primera estación biomimética de la Región

El puerto deportivo del Club Náutico de Águilas acogió ayer la instalación de la primera estación biomimética, un proyecto pionero en la Región de Murcia que persigue renaturalizar el interior de los puertos deportivos y favorecer la recuperación de la biodiversidad marina. Al acto asistieron el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, y el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto al presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), Alfonso Hernández Zapata.

El proyecto está impulsado por el Club Náutico de Águilas, cuenta con el apoyo del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (Galpemur), financiación de fondos europeos y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la colaboración científica de la Universidad de Murcia.

Las cuatro estructuras biomiméticas sostenibles (EBS) están diseñadas para restaurar y crear hábitats marinos al transformar superficies de hormigón en auténticos refugios para la fauna y flora marinas.

Además de su dimensión ambiental, el proyecto tiene una clara vocación divulgativa. Las estaciones biomiméticas servirán como laboratorio a cielo abierto para el equipo de biólogos marinos de la Universidad de Murcia, que realizará el seguimiento científico de la colonización de las estructuras y de la mejora de la calidad de las aguas del puerto, y como recurso para actividades de educación ambiental dirigidas a escolares, usuarios del puerto y ciudadanía en general.