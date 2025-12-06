El Ayuntamiento de Blanca construirá una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura
Las actuaciones, que conectarán el parque de las Cuevas con el parque de Buyla (paraje de Jumajante), para llevar a cabo esta iniciativa cuentan con una subvención de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por importe de 250.000 euros
El Ayuntamiento de Blanca promueve la construcción de una pasarela peatonal sobre el río Segura, gracias a una subvención de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por importe de 250.000 euros.
En este sentido, el alcalde de Blanca, Á. Pablo Cano, ha manifestado que “esta infraestructura refuerza el proyecto de mejora de la calidad de vida de todos los blanqueños, pues permite unir los dos grandes parques del municipio al generar nuevas rutas para el senderismo, disfrutar de la naturaleza de nuestro pueblo y una gran variedad de actividades deportivas y de ocio”.
La pasarela permitirá resolver de manera segura y accesible la conexión entre el parque de las Cuevas y la otra margen del río, donde se encuentra el parque de Buyla, paraje conocido como Jumajante, cuya masa forestal se va a recuperar también.
Esta infraestructura se configurará como una estructura metálica tipo celosía de cordones paralelos, con tablero peatonal y barandillas integradas. El diseño responde a criterios de ligereza visual, durabilidad y armonía paisajística, adaptándose al entorno natural del cauce.
Estas actuaciones mejorarán la conexión entre las dos orillas del río y permitirá habilitar una zona de alto valor paisajístico junto al Segura y el entorno del Azud de Ojós, creando un espacio adecuado para actividades de ocio y deporte.
Además, gracias a la construcción de la pasarela se podrá crear un espacio verde muy amplio para distinto tipo de actividades, desde caminar hasta correr, ir en bici, entre otros.
La necesidad de construir puentes a lo largo del cauce con el fin de cruzar el río no es una cuestión actual. A principios del siglo XX, se construyó el Puente de Hierro (1024), puente de estructura metálica con una longitud de 41,10 metros, anchura de 4,20 metros y altura libre de 4,30 metros.
En la actualidad, junto al Puente de Hierro, existen otras dos pasarelas, las cuales disponen de un ancho destinado a carril bici de 2,50 metros y otro de uso peatonal de 1,50 metros, consiguiendo así la continuidad de las dos rutas ciclistas y peatonales ya existentes.
Sin embargo, dichas pasarelas se construyeron relativamente cercanas y en la misma zona de Blanca, por lo que existe una falta de acceso del sur del municipio a la otra margen del río. Por lo tanto, con la construcción de esta pasarela se busca potenciar y ampliar la interconexión de las márgenes del río y supone también una mejora de las infraestructuras de uso lúdico y deportivo, dado que la población del municipio ha intensificado su uso en los últimos años.
