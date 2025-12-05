La portavoz de Vox en Lorca enchufa a su nuera en el Ayuntamiento de Águilas

La portavoz de Vox en Lorca, Carmen Menduiña, enchufó a su nuera, Carmen Millán Serrano, como personal de confianza del Grupo Municipal de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Águilas con un sueldo anual de más de 27.000 euros pagado íntegramente con dinero público.

Menduiña , que es primera teniente de alcalde del municipio y ostenta las atribuciones de Vertebración del territorio, Potenciación rural, Lucha contra la despoblación y Control de plagas, reconoce que la nueva trabajadora de la Corporación aguileña es familiar suyo, pero que es del municipio costero y lleva en el partido desde sus comienzos. "Tengo familia en Lorca, en Murcia, en Águilas y en Madrid y no todos tienen sus carreras y sus trabajos. Además, yo no tengo poder para enchufar a nadie", asegura.

No es la primera vez que la portavoz de Vox se encuentra en el centro de la polémica, ya que fue acusada de falsear su currículumatribuyéndose una diplomatura en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, una titulación que no existe. De hecho, esto provocó que Podemos exigiera un cese que nunca llegó ni por su parte ni desde el Partido Popular, socio de Gobierno de Vox en al Ayuntamiento de Lorca.

Críticos de Vox exigen responsabilidades políticas y explicaciones "inmediatas"

Fuentes críticas con el partido denuncian que Mendiuña, que ostenta la Secretaría y la Tesorería de Vox en la Región de Murcia, ha hecho un "uso abiertamente capcioso y partidista de los recursos de todos los contribuyentes", ya que, "lejos de apostar por el mérito, la capacidad o la profesionalidad, la señora Menduiña vuelve a demostrar que su prioridad no es servir al ciudadano, sino favorecer a su entorno personal más inmediato".

"Una portavoz municipal, cuya obligación debería ser garantizar la ejemplaridad y el respeto a los principios éticos, no puede utilizar la confianza política como un mecanismo para otorgar privilegios a familiares", añaden. Las mismas fuentes con las que ha mantenido contacto esta Redacción exigen "explicaciones públicas inmediatas" a los vecinos de Lorca y Águilas, al tiempo que le piden "responsabilidades políticas".

"La ciudadanía está cansada de dobles raseros, de discursos altisonantes sin coherencia y de políticos que exigen ejemplaridad mientras practican el nepotismo más evidente", concluyen.