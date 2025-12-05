Terapia con perros para alumnos con necesidades educativas especiales

Desde las concejalías de Educación e Inclusión se ha puesto en marcha un interesante proyecto de terapia con perros en las Aulas Abiertas de tres Centros de Educación Infantil y Primaria y un Instituto de Águilas. Se trata de los colegios Las Lomas, El Rubial, Joaquín Tendero y el IES Europa. Todos los jueves, los alumnos con necesidades educativas especiales de estos centros educativos podrán realizar esta terapia con Nairobi, una Golden Retriever que ha sido la protagonista de la rueda de prensa en la que el alcalde, Cristóbal Casado y el concejal de Cultura, José Antonio Consentino, junto con el director de Mr. Dogs, Miguel Rodríguez, han presentado el proyecto.

El objetivo de esta terapia es mejorar el bienestar emocional y el desarrollo cognitivo de los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales. Este método promueve la interacción social, fomenta la empatía y la responsabilidad, reduce el estrés y mejora la concentración, la participación y las habilidades sociales. El perro actúa como mediador en la interacción entre el terapeuta y el alumno, creando un entorno más relajado y motivador para el aprendizaje.

Según ha explicado Miguel Rodríguez, Mr.Dogs ha sido la primera entidad en impartir Terapia Asistida con Perros en los Hospitales de la Región. “Hemos colaborado plenamente en el proyecto Dr.Guau que realizamos en Cartagena en el Hospital General Universitario Santa Lucía y en Murcia en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Y actualmente, realizamos terapia con perros en 15 Aulas Abiertas de centros educativos de la Región”.

El alcalde, Cristóbal Casado, ha explicado el trabajo previo de coordinación entre la Asociación Mr. Dogs y los tutores de estas Aulas. Y ha destacado que “por parte municipal es un orgullo poder acercar a Nairobi a aquellos alumnos con necesidades especiales”.