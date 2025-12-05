La Policía Local de Lorca libera dos casas okupadas de forma ilegal

Dos nuevas viviendas –y ya van tres– eran liberadas por agentes de la Policía Local de Lorca de las personas que las habían okupado de forma ilegal recientemente. De nuevo ubicadas en los barrios del norte, en este caso los inmuebles se ubican en San Diego, una zona que está siendo sometida a un plan especial de seguridad por parte del cuerpo municipal de policía con el objetivo de reducir la inseguridad en las calles.

Al respecto de esta operación, cabe destacar que las intervenciones se llevaban a cabo con una diferencia temporal de menos de 24 horas, lo que ha generado gran satisfacción entre el equipo de Gobierno. De hecho, el propio alcalde del municipio, Fulgencio Gil, felicitaba a los agentes por su diligencia, a la vez que animaba a los vecinos que detecten situaciones similares a denunciar de inmediato. "Tenemos que estar juntos, unidos y ser muy contundentes. La colaboración ciudadana es fundamental y está dando resultados", señalaba Gil Jódar.

Instantánea de la operación llevada a cabo por los agentes lorquinos. / L.O.

Del mismo modo, el regidor reiteraba las intenciones del Ayuntamiento de solicitar la expulsión de delincuentes extranjeros del país. "No queremos este tipo de individuos en nuestros barrios, ni en nuestras calles, ni en esta ciudad ni en ninguna otra de España, porque estos no han venido aquí a integrarse ni a hacer nada bueno. Que tengan claro que los vamos a perseguir hasta echarlos de Lorca y vamos a emplear todas las herramientas y recursos de los que disponemos para que se den cuenta de que este municipio no es su sitio y que aquí esta gente sobra".

Tiempo récord

Por otro lado, el primer edil informaba de la detención, menos de media hora después de cometer el delito, de dos personas de nacionalidad marroquí como presuntos autores de un robo –a través de la técnica del 'tirón'– en el cercano barrio de San Cristóbal. "El objetivo es erradicar la delincuencia y no vamos a parar. Los vamos a perseguir con nuestra Policía Local, los vamos a detener y vamos a presionar en el juzgado todo lo que esté en nuestra mano para que los expulsen de este país o, si son españoles, caiga sobre ellos todo el peso de la ley", terminaba Fulgencio Gil.