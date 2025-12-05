Eventos
La conciliación también llegará por Navidad a las pedanías de Lorca
Cerca de 400 niños de todo el municipio podrán beneficiarse de la iniciativa
Las actividades de conciliación durante las festividades navideñas también llegarán a las pedanías del municipio de Lorca. Y lo harán gracias al proyecto 'Navidad en familia', puesto en marcha por la concejalía de Derechos Sociales, que permitirá a 370 niños y niñas de las diputaciones del municipio tomar parte en diversas actividades de ocio y educativas para promover valores de respeto y convivencia.
Según explicaba la edil responsable del ramo, María Castillo, los núcleos rurales a los que llegarán las actividades serán La Hoya, Zarcilla de Ramos, La Parroquia, Purias, Tercia, Almendricos, Zarzadilla de Totana, Campillo, Morata, La Paca y Coy, donde los más pequeños podrán disfrutar de un taller para hacer postales navideñas, un concurso de cocina destinado a la creación de bastones de frutas navideñas; meriendas y cantos de villancicos.
"Este proyecto se suma a los tres que presentamos la pasada semana. Quiero resaltar que estos proyectos llegan a todos los rincones del municipio de Lorca, incluyendo las pedanías", apuntaba la concejala, que hacía hincapié en el empeño municipal por hacer llegar los servicios municipales a las pedanías de Lorca.
"Seguiremos apostando por mejorar la calidad de vida de las personas y su bienestar, sobre todo de aquellos que más lo necesitan, independientemente del lugar donde residan", aportaba María Castillo, que terminaba cifrando en 8.500 euros el coste que esta activación tendrá para las arcas municipales.
