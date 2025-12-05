El Casco Histórico de Lorca albergará un centro público de formación en nuevas tecnologías

El Casco Histórico de Lorca sigue recibiendo inversiones por parte de la administración regional. Así, tras la puesta en marcha de la segunda línea de ayudas para la ejecución de estudios arqueológicos en la zona o el inicio de las obras para la creación de la sede institucional del Ejecutivo autonómico en la antigua Cámara Agraria, este viernes se desvelaba que, a lo largo del próximo año, la zona histórica incorporará un nuevo atractivo.

Y lo hará, precisamente, frente a la citada Cámara Agraria, donde ya se ejecutan los trabajos de acondicionamiento de un espacio de titularidad municipal destinado a albergar un 'Centro Nube', un recurso destinado a contribuir en la lucha contra la brecha digital que se sumará a los de Murcia, Cartagena y Molina de Segura.

Características del 'Centro Nube'. / L.O.

"La puesta en marcha de estos cuatro centros, un proceso en el que hemos contado con el apoyo y la colaboración de los cuatro municipios, va a consolidar una red regional de formación digital dirigida a los ciudadanos de la Región que nos va a ayudar a reducir la brecha tecnológica y, por supuesto, a fortalecer nuestro ecosistema digital", significaba al respecto el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, que visitaba las obras junto al alcalde de la Ciudad del Sol, Fulgencio Gil.

Durante la visita, el mandatario autonómico explicaba que la inversión rondará los 150.000 euros, una cantidad que permitirá adecuar el espacio, adquirir el mobiliario y el equipo tecnológico. En cuanto al diseño del 'Centro Nube', fuentes autonómicas explicaban que contará con "una estructura pensada para crear un espacio accesible y funcional que facilite el aprendizaje práctico"; incorporando una 'Zona Conecta' en la que se podrán llevar a cabo tutorías, mentorías digitales o actividades colaborativas y de orientación personalizada. Además, el Centro contará con dos aulas polivalentes pensadas para cursos, talleres u otras dinámicas de adquisición de competencias digitales.

El 'Espacio Nube' se ubicará en la Corredera. / L.O.

"Estos espacios permitirán impartir a los ciudadanos que se acerquen al Centro Nube tanto una formación básica en competencias digitales esenciales, como el uso seguro de Internet, gestiones electrónicas o alfabetización informática; como talleres especializados sobre tecnologías emergentes para usuarios con conocimientos más avanzados", abundaba el consejero. Entre los materiales que se adquirirán para el centro destacan impresoras 3D, kits de robótica, drones educativos, gafas de realidad virtual y aumentada, ordenadores portátiles, tabletas o pizarras digitales.

Revitalización general

Por su parte, Fulgencio Gil ponía de manifiesto que el nuevo centro permitirá seguir dinamizando el Casco Histórico de Lorca, cuya recuperación centra gran parte de los recursos y esfuerzos del equipo de Gobierno. "En los últimos dos años se está haciendo más que nunca en el casco histórico y eso se está notando", señalaba el primer edil, que ponía como ejemplo las promociones de vivienda pública, de mejora de vías o los eventos organizados en el lugar.

"Nuestra apuesta por recuperar el casco histórico va más allá de conservar muros y plazas: queremos devolver vida al centro, recuperar su alma, para que vuelva a ser un espacio vivo, habitado y dinámico. No buscamos solo restaurar lo antiguo, sino adaptarlo a las necesidades actuales" terminaba Gil Jódar, que agradecía al Gobierno regional la puesta en marcha del 'Centro Nube'.