La Asociación de Comerciantes de Cehegín recibe la Navidad con la campaña 'Cómpralo aquí y lúcelo en tu mesa' en la que colabora el Ayuntamiento de la localidad. En esta ocasión se quiere dar visibilidad a los productos de las carnicerías, pescaderías y confiterías del municipio con vídeos realizados en sus locales en los que muestran sus mejores recetas para los días más señalados de las fiestas navideñas. Así lo han hecho público el concejal de Comercio José Antonio Zafra y el presidente de la Asociación de Comercio de Cehegín, Francisco Jesús Zamora.

La campaña se completa con la oferta de talleres 'Esta Navidad Cehegín lo tiene todo' en 10 comercios asociados

Talleres

La campaña se completa con la oferta de talleres 'Esta Navidad Cehegín lo tiene todo' en 10 comercios asociados: Kids Mandarina (4 diciembre); Mímate (10 diciembre); Azuay (11 diciembre); Klee Visión y Audición (13 diciembre); El armario de Ainara y D'sastre (16 diciembre); Modas Libertad (19 diciembre); Crea tu Área (20 diciembre) y Anité Centro Óptico (29 diciembre). Las inscripciones ya se pueden formalizar a través del canal Instagram de la aplicación 'Cehegín se Lleva'.

Bonos descuento

Campaña de comercio / La Opinión

Los clientes también podrán adquirir, del 10 al 31 de diciembre, los bonos-descuento para gastar en los comercios adheridos a la campaña. Se han repartido 6.000 euros y se podrán utilizar hasta 3 bonos por compra (a partir de 20 euros, ahorras 5; con 35 euros, 10 y con 50 euros, 15).

Paralelamente, la Asociación de Comerciantes de Cehegín se ha sumado a la campaña regional organizada por la Federación Regional de Comercio, COREMUR, a través de la aplicación 'Cehegín se Lleva'. Solo hay que subir los tickets y cuando se llega a los 50 euros utilizar el 'rasca y gana' con el que se pueden conseguir premios directos de 10 y 20 euros. Además, se sortearán 140 cestas con productos de los comercios participantes.