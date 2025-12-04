El superávit del Ayuntamiento de Lorca enfrenta a PP y PSOE

Renovar la red de abastecimiento de agua de La Paca, arreglar la carretera entre Almendricos y La Paca y rehabilitar la calle Portijico. Estas son las tres históricas reclamaciones de distintos colectivos vecinales del municipio de Lorca que podrían ser atendidas con el superávit de las arcas del Ayuntamiento de Lorca; que alcanza los 3,3 millones y que el Consejo de Ministros –a través del Real Decreto-Ley 15/2025– ha autorizado que sea invertido en proyectos "financieramente sostenibles".

Así lo detallaba Isidro Abellán, edil del Partido Socialista, que también era el encargado de hacer las propuestas al equipo de Gobierno. "Una vez más, es el Gobierno de España quien le da oxígeno al Ayuntamiento de Lorca y quien ofrece soluciones reales a los problemas de la gente. Ahora falta saber si Fulgencio Gil estará a la altura o volverá a poner excusas", señalaba el concejal.

Isidro Abellán, en una imagen de archivo. / Daniel Navarro

En este sentido, Abellán Chicano recordaba que, ante las reivindicaciones vecinales, el Consistorio ha aludido en diversas ocasiones a la regla de gasto impuesta por el Estado como factor limitante de las inversiones a realizar. "Se acabaron las excusas. Ahora el PP tiene financiación suficiente para actuar en La Paca, Almendricos, La Campana y San Cristóbal. Si no lo hacen, será únicamente por falta de voluntad política" sentenciaba.

Medida incierta

A este respecto, fuentes municipales tachaban de "irresponsables" las declaraciones del edil socialista, aludiendo a que la medida aún no ha sido aprobada definitivamente; algo que reconocía el propio Isidro Abellán al reclamar al Partido Popular que pidiera a sus diputados naciones "que voten a favor de la convalidación del Real Decreto-Ley en el Congreso". Del mismo modo, estas voces señalaban que, de salir adelante la medida, la utilización de los más de 3 millones de euros para inversiones "sigue pendiente de definir".

"El Ayuntamiento de Lorca mantiene una salud financiera ejemplar, con todos los indicadores en positivo. Por eso trabajamos con responsabilidad, atendiendo a las necesidades de los vecinos y sin prometer lo que no se puede garantizar. Presentaremos los proyectos cuando estén definidos y cuando la normativa permita ejecutarlos", subrayaba el comunicado del equipo de Gobierno.