El PSOE pacta los Presupuestos en Alguazas a cambio de un "cortafuegos" a Vox

El Partido Socialista de Alguazas apoyará los Presupuestos de 2026 del Ayuntamiento después de que Unidad x Alguazas (UxA), grupo más numeroso de la Corporación, se haya comprometido a vetar cualquier propuesta con la que se pueda alterar la convivencia en el municipio.

En declaraciones a La Opinión, el secretario general de la Agrupación Socialista de Alguazas, José Meseguer, asegura que con este acuerdo se pone "un cortafuegos para que la extrema derecha de Vox no pueda usar el Ayuntamiento contra la convivencia ni contra la población migrante".

Las cuentas no le salen por sí solo al Gobierno local, formado por UxA y un edil de Vox, ya que el partido independiente del regidor, José Gabriel García Bernabé, se quedó con tan solo cuatro concejales después de cesar en julio a su primer teniente de alcalde, Jesús Gomariz Puerta, por un presunto caso de corrupción. Necesita tres votos más para aprobar las cuentas del año que viene y solo con el único concejal de Vox, Miguel María Delgado, su socio de Gobierno, no le basta.

Meseguer lleva semanas negociando con el alcalde una salida que evite que el concejal de Vox, que controla las carteras de Emergencias y Protección Civil, Medio Ambiente y Agricultura y Servicios Sociales, pueda provocar conflictos. Este mismo jueves a la una de la tarde se firmará el acuerdo en el Ayuntamiento de Alguazas.

En su memoria está, sin ir más lejos, lo sucedido el pasado mes de agosto en Jumilla, cuando el Grupo Municipal de Vox logró sacar adelante, con una enmienda del Partido Popular, una iniciativa con la que quedaban prohibidos el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en instalaciones deportivas municipales, tal y como se venía haciendo hasta entonces en el municipio del Altiplano.

La polémica no se hizo esperar y la Abogacía del Estado presentó un recurso contencioso-administrativo contra la moción aprobada en el Ayuntamiento aunque, este mes, el Juzgado de lo Contencioso 6 de Murcia rechazó suspenderla. Ahora, Vox Jumilla advierte de que no negociará ningún presupuesto con el PP hasta que no se termine de prohibir la celebración de actos religiosos musulmanes en las instalaciones deportivas.

Tras estos meses conflictivos entre administraciones, el PSOE de Alguazas presenta ahora lo que considera un "acuerdo puntual" con el que pretende que la localidad disfrute de "un presupuesto claramente socialista", subrayando que "no hay pacto de gobierno con UxA".

En este sentido, el Partido Socialista también pretende levantar un cordón sanitario sobre todas aquellas políticas que puedan ir en contra de colectivos vulnerables. Si algo así llegara a suceder, "el acuerdo dice claro que el PSOE y UxA votarán en contra en el pleno", explica el secretario general.

Por otra parte, a través de este acuerdo se refuerzan los "servicios sociales, educación, alumbrado, parques y apoyos a deportistas", asegura el dirigente socialista, que confía en que, "a partir de ahora, el Gobierno local tenga más control y más transparencia".