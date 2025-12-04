En marcha la segunda línea de ayudas para realizar estudios arqueológicos en Lorca

8 proyectos en marcha gracias a una ayuda por valor de 150.000 euros. Este es el resumen de la primera línea de ayudas para la realización de estudios arqueológicos y/o geotécnicos en el Casco Histórico de Lorca puesta en marcha a lo largo del presente año y que, de forma inminente, será complementada con una segunda línea que contará con 20.000 euros más.

De nuevo, los fondos serán aportados por la Comunidad Autónoma, que este jueves aprobaba en Consejo de Gobierno destinar un total de 238.000 euros a la activación de solares en el casco viejo. Impulsada por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, la subvención permitirá, por un lado, repetir la experiencia anterior –que generó gran expectación entre los propietarios con más de una veintena de solicitudes– y regenerar varios solares.

María Hernández y Juan Jódar junto al solar que será regenerado. / L.O.

Tras conocer la noticia, representantes del Ayuntamiento y la patronal lorquina Ceclor mostraban su satisfacción por la noticia. "Congratula al Consistorio y que refuerza la apuesta de este equipo de Gobierno por convertir la zona histórica en motor económico para nuestra ciudad, potenciando el comercio, el turismo, la hostelería, además de fomentar su urbanización, ampliando con ello el parque de viviendas en nuestro municipio", señalaba la edil de Urbanismo, María Hernández.

En esta línea el presidente de Ceclor, Juan Jódar, hacía hincapié en que la medida servirá para "darle la vida que se merece, incluyendo desde agentes públicos u organizaciones sociales, hasta la participación ciudadana, todo en aras de una mejora cualitativa en la vida del municipio, contribuyendo a la recuperación del conjunto histórico de Lorca".

Proyecto piloto

Además de los estudios del suelo, en la información aportada por el Gobierno regional destacan los 68.000 euros que se destinarán a crear un nuevo "espacio dotacional" en los solares que se localizan en la calle Zapatería y su esquina con calle Rojo, dentro del eje de la calle Cava y su entorno inmediato. Allí se llevará a cabo una "experiencia piloto", que además servirá para poner en valor la Muralla Medieval, que los atraviesa.

En concreto, en los citados solares se encuentran la cortina n.º 22 y el torreón 19, continuación de los restos conservados en el Conservatorio de Música. Con la actuación, será posible incorporarlos a los recorridos turísticos existentes además de crear un nuevo edificio público y regenerar a nivel urbano un paisaje "fracturado" desde los terremotos de mayo de 2011.

Hernández y Jódar, este jueves. / L.O.

Dentro del Plan Director

En lo que respecta a las ayudas económicas, cabe recordar que se enmarcan en el Plan Director para la recuperación y regeneración del recinto histórico de la ciudad de Lorca, un proyecto declarado de interés regional y que contempla 13 acciones y 58 medidas para rehabilitar el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del casco antiguo de la Ciudad del Sol.

Por lo que respecta al documento general, cabe recordar que prevé una inversión pública de 31 millones de euros, a los que se sumarán 168 procedentes de capital privado. Asimismo, desde la Comunidad Autónoma se espera que el proyecto genere 1.600 nuevos puestos de trabajo. Desde el punto de vista urbanístico, se estima la rehabilitación de 800 viviendas, la puesta en valor de 17 edificios históricos y la ampliación de la oferta hotelera con 130 nuevas plazas.