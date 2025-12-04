Ceclor y Ayuntamiento estudiarán las necesidades del mercado laboral para adaptar las formaciones en Lorca

La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca, CECLOR, y el Ayuntamiento del municipio llevarán a cabo un estudio para identificar los perfiles profesionales más demandados. Un análisis cuyos resultados –que serán publicados en marzo– servirán para orientar las formaciones impartidas en la zona, de manera que se puedan cubrir con rapidez las vacantes ofertadas por las empresas.

Juan Jódar, líder de la patronal lorquina, y Rosa Medina, edil de Desarrollo Local, así lo explicaban este jueves, escasos días después de que se conocieran los buenos datos de empleo registrados durante los últimos meses en Lorca. "Permitirá que podamos definir más acciones formativas, de captación de talento y de intermediación que sigan respondiendo a las necesidades reales del tejido empresarial, alineando más y mejor la planificación municipal y regional con los datos objetivos obtenidos" explicaba la concejala.

La sede de Ceclor acogía la presentación del estudio. / L.O.

A este respecto, Juan Jódar ponía el foco en las necesidades empresariales. "Los sectores traccionadores –industria, agroindustria, logística, comercio– manifiestan problemas crecientes para encontrar personal cualificado, existiendo desajustes estructurales por cualificación y especialización, no solo por volumen de mano de obra. La estructura social y demográfica muestra colectivos vulnerables que necesitan programas ajustados a la realidad económica. De ahí que creamos que el proyecto es necesario", señalaba.

Método de estudio

Para llevar a cabo el estudio, fuentes de la consultora encargada (Bacofis) explicaban que se desarrollará combinando análisis estadísticos, técnicas de modelización económica y trabajo directo con el tejido empresarial local. Una vez integrada toda la información, se procesará de manera conjunta. Además, cuando sea necesario, se usarán técnicas de procesamiento de lenguaje natural para examinar ofertas de empleo y detectar patrones de habilidades demandadas que no aparecen reflejadas en las clasificaciones oficiales.