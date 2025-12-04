Archena aprueba el Presupuesto Municipal de 2026 con 1,7 millones de inversión, superávit y nueva reducción de la deuda

El Ayuntamiento de Archena ha aprobado este miércoles el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, con los votos a favor del PP, en contra de Vox y Grupo Mixto. Unas cuentas que ascienden a 19.006.366,10 euros en ingresos y 19.002.734,97 euros en gastos, lo que supone un superávit de 3.631,13 euros y consolida la senda de estabilidad y rigor económico seguida en los últimos años.

Durante la celebración del Pleno Municipal la alcaldesa de Archena ha puesto en valor el incremento de ingresos que aumenta en 1.085.098,9 euros respecto al ejercicio 2025, mientras que el de gastos lo hace en 1.155.093,54 euros, “manteniendo el equilibrio financiero y priorizando la inversión en servicios públicos y mejora de infraestructuras”.

Aumento de inversiones y más apoyo a barrios y pedanías

El capítulo de inversiones asciende a 1.706.759,37 euros, lo que representa un incremento del 20 % respecto al año anterior. Estas cuentas contemplan un refuerzo en las aportaciones destinadas a todos los barrios y pedanías, con el objetivo de mejorar equipamientos, modernizar espacios públicos y atender las necesidades de cada zona del municipio.

Además, la deuda municipal vuelve a disminuir un año más, consolidando así una gestión basada en la responsabilidad y el equilibrio presupuestario. “Estos resultados confirman que las buenas políticas económicas dan frutos: reducimos deuda, aumentamos inversiones y garantizamos servicios sin subir impuestos”, ha señalado Fernández que ha puesto el acento en los datos de disminución de la deuda que se sitúan en un 34,42% de bajada de deuda en los últimos 14 años.

Nuevas bonificaciones fiscales para impulsar la actividad y el acceso a la vivienda

Igualmente, la alcaldesa avanzó que el Presupuesto de 2026 mantiene todas las bonificaciones existentes y suma nuevas medidas de alivio fiscal como la bonificación del 85 % en el IBI para diferentes zonas del municipio.

Las cuentas también recogen la bonificación del 50 % en el ICIO para viviendas de protección pública y aquellas acogidas al Plan de Vivienda Joven. “Una medida con la que buscamos favorecer la creación de nuevas promociones, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y estimular la actividad económica local”, ha afirmado la alcaldesa para añadir que reflejan, “una estrategia clara, fortalecer los servicios públicos, aumentar la inversión en el municipio y mantener una economía saneada.

“Archena sigue creciendo sin comprometer su futuro. Apostamos por un modelo de gestión eficiente, responsable y comprometido con las familias y el desarrollo del municipio”, ha concluido.

Moción defensa autónomos

El Pleno también sacó adelante una moción del PP en defensa de los trabajadores autónomos que votaron en contra PSOE y Grupo Mixto y se abstuvo Vox.