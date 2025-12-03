Santomera impulsa una reforma del Plan General para facilitar el crecimiento industrial y comercial

El Ayuntamiento de Santomera ha celebrado este miércoles la primera edición de ‘Conecta Santomera’, un encuentro que ha reunido a más de doscientas personas entre representantes empresariales, directivos, comerciantes, responsables institucionales y agentes clave del desarrollo regional. La jornada, concebida para impulsar la colaboración entre empresas e instituciones, sirvió también para presentar las nuevas estrategias municipales orientadas a reforzar el empleo, la competitividad y la modernización urbana del municipio.

El acto contó con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el alcalde de Santomera, Víctor Martínez; la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López; el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, así como representantes de CROEM, Cámara de Comercio, la Sede Permanente de la Universidad de Murcia y responsables del tejido productivo local.

Durante su intervención, el alcalde expuso el paquete de reformas fiscales, urbanísticas y administrativas que el Consistorio ha puesto en marcha para reducir trabas, facilitar la implantación de nuevas actividades y atraer inversiones estratégicas.

Entre estas medidas, destacó la profunda actualización del planeamiento urbano. Martínez avanzó cambios que permitirán agilizar el desarrollo industrial, especialmente en el Polígono de La Matanza, donde se reducirá la dimensión mínima de los sectores urbanizables para favorecer la llegada de nuevas empresas. En materia comercial, explicó que la rebaja de la altura mínima de los locales permitirá abaratar su adecuación, al tiempo que se eliminan impedimentos normativos que durante años bloquearon la concesión de licencias y se flexibilizan los usos en plantas superiores.

En el ámbito residencial, el alcalde anunció la liberalización de los bajos comerciales para permitir la construcción de viviendas, así como la modificación del artículo 54 del Plan General, cuya aplicación impedía el desarrollo de numerosas parcelas por restricciones derivadas de colindancias.

Martínez también hizo balance de la evolución económica del municipio, subrayando que los dos últimos ejercicios han registrado “las mejores cifras de empleo de la historia de Santomera”, con un desempleo en niveles mínimos y un tejido empresarial “cada vez más fuerte y competitivo”. Además, recordó que este crecimiento se ha producido en paralelo a un incremento del presupuesto municipal, un aumento de las inversiones y a la reducción del 25 % de la deuda pública, logros que atribuyó al esfuerzo conjunto de administración y empresas.

Bajadas de impuestos

El alcalde destacó igualmente la reciente modificación de las ordenanzas fiscales de IBI, IAE e Impuesto de Vehículos, orientada a aliviar la carga impositiva de las familias, a apoyar a las empresas innovadoras y a premiar a quienes apuestan por la energía limpia y la movilidad sostenible. Entre las principales novedades se encuentran la bajada del tipo del IBI urbano, las bonificaciones para empresas que creen empleo o inviertan en energías renovables y el aumento hasta el 60 % de la bonificación para vehículos híbridos o propulsados por gas natural o gas licuado.

El primer edil reivindicó a Santomera como sede del futuro Centro Nacional de Microchips y Ciberseguridad, y aseguró que el municipio es “uno de los más preparados y que cumple los requisitos” para albergar esta infraestructura estratégica.

El alcalde anunció también que el Ayuntamiento presentará a la Confederación Hidrográfica del Segura un nuevo mapa de zonas inundables y de flujo preferente que permita “seguir creciendo a nuestras empresas” sin las limitaciones actuales. Asimismo, reclamó al Gobierno central la inversión para la ejecución de la circunvalación de Santomera, un proyecto con un presupuesto de 62 millones de euros y considerado esencial para mejorar la competitividad del tejido económico y aliviar la presión del tráfico en el casco urbano.