Puerto Lumbreras aumenta en un 42% las ayudas para reforzar la seguridad ciudadana

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias ha aumentado de un 42,2 por ciento las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para reforzar la seguridad ciudadana en el municipio. En concreto, el Consistorio recibió 314.659 euros con este fin, frente a los 221.191 euros del año anterior, esto es, 93.468 euros más.

Los fondos tienen como destino tanto cofinanciar los gastos de personal de la plantilla de Policía Local como la adquisición de medios materiales y técnicos para que los agentes desempeñen adecuadamente sus funciones.

El consejero, Marcos Ortuño, explicó este martes que “en el ámbito de la cooperación local, el Gobierno regional está comprometido con reforzar la seguridad y la protección de los ciudadanos de la Región, en consonancia con la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana ‘Región de Murcia + Segura’, que prevé destinar 120 millones de euros a los ayuntamientos para el aumento continuado de las plantillas de policías locales, hasta alcanzar los 3.000 agentes en el año 2030, entre otras medidas”.

Ortuño reiteró que “la tranquilidad y el bienestar de nuestros vecinos dependen en gran medida de la eficacia y cercanía de nuestras policías locales y así, pese a ser la seguridad ciudadana una competencia del Ministerio, el Gobierno regional ha hecho un gran esfuerzo para aumentar estas ayudas para todos ayuntamientos de la Región”.

“Trabajamos para colaborar con la mejora de los medios materiales de las policías locales -añadió- y por eso desde el Ejecutivo regional hemos dado un paso adelante con el incremento de estas ayudas a los ayuntamientos, que han pasado este ejercicio de 16 millones de euros a 21 millones”.

El Programa de Ayuda a las Policías Locales reserva 5 millones de euros para la mejora del equipamiento -en 2023 esta partida fue de 500.000 euros- y 16 millones se aplican a sufragar gastos de personal.

Cada ayuntamiento decidió en qué emplear las subvenciones destinadas a la adquisición de medios materiales, según sus prioridades y demandas, salvo una partida específica de 56.000 euros para incorporar un vehículo todoterreno para prestar servicio en zonas alejadas de los cascos urbanos.

Este vehículo 4x4 tipo ‘pick up’, equipado con kit policial completo, está preparado para desplazarse a zonas de difícil acceso, ya sea por las características del terreno, o como consecuencia de lluvias torrenciales.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias hizo hincapié en el compromiso del Gobierno regional para “garantizar los mejores medios para seguir reforzando la seguridad en todos los municipios”, en la presentación del todoterreno, que ya está incorporado a la flota de la Policía Local del municipio, en un acto al que también asistió su alcaldesa, María de los Ángeles Túnez.

Adquisición de equipamiento

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras recibió 217.391 euros para cofinanciar los gastos de personal de Policía Local y 97.268 euros para la adquisición de equipamiento.

De esta última cantidad, 56.000 euros se emplearon en la adquisición de un todoterreno de patrulla rural que acaba de incorporarse a la flota de vehículos policiales.

Los 41.000 euros restantes se destinaron a la compra de armas, prismáticos, equipos informáticos y de comunicaciones, radares y cámaras de videovigilancia.