Presentan la Carrera Popular Navideña 2025 en Jumilla

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Jumilla ha presentado una de las citas más esperadas del calendario navideño: la Carrera Popular Navideña 2025, que se celebrará el próximo sábado 27 de diciembre con salida y meta en el Jardín de la Glorieta y un recorrido urbano de 5 km para los adultos y recorridos adaptados para los menores.

La concejala de Deportes, María Herrero, ha subrayado que “esta prueba combina salud, convivencia y diversión en una jornada pensada para todas las edades”, destacando el carácter gratuito de la inscripción y la voluntad del Ayuntamiento de fomentar la práctica deportiva como herramienta de bienestar físico y mental, también en Navidad.

Las carreras para menores comenzarán a las 17:00 horas y estarán divididas por categorías: Sub8 (200 metros), Sub10 (400 m), Sub12 (600 m) y Sub14/Sub16 (2.500 m). A las 18:00 horas será el turno de los adultos, que recorrerán un circuito urbano de 5 kilómetros, completando dos vueltas por el casco antiguo y lugares emblemáticos de Jumilla.

Como bien ha explicado la edil de Deportes, el número máximo de participantes será de 400 personas, y las inscripciones ya están abiertas en la web alcanzatumeta.es. Todos los inscritos recibirán una camiseta conmemorativa de la carrera y se contará con ambulancia medicalizada, puntos de avituallamiento y recogida desde las 15:00 horas en el Jardín de la Glorieta.

Uno de los atractivos de la carrera es el tradicional Concurso de Disfraces Navideños, que otorgará premios en metálico de 100, 75 y 50 euros a los tres atuendos más originales. “Esta carrera no es solo una competición: es una fiesta del deporte”, ha recordado la concejala María Herrero.

Por último, desde el Ayuntamiento se ha animado a la ciudadanía en general a participar y disfrutar de una tarde mágica, divertida y saludable por las calles de Jumilla.

El recorrido de la carrera será: Cánovas del Castillo, Rambleta del Convento, Cura Navarro, Cánovas del Castillo, Castelar, Rico, Canalejas, Aurora Cutillas, Salvador Pérez de los Cobos, Santiago, Plaza de Arriba, Salvador Pérez de los Cobos, San Antón, Barón del Solar, Av. Levante, Juan Ramón Jiménez y Cánovas del Castillo, finaliza en Jardín de la Glorieta.