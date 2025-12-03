El nuevo acceso peatonal a la iglesia de San Cristóbal de Lorca estará listo para Semana Santa

La iglesia de San Cristóbal y, por lo tanto, el barrio al que da nombre, ganarán un nuevo acceso antes de la llegada de la próxima Semana Santa. Y es que, este mismo miércoles arrancaba el proceso de transformación de la plaza de la Hortaliza, donde el antiguo mercado de abastos era arrasado por la pala con el objetivo de crear un nuevo bulevar peatonal.

El proyecto, que se ponía en marcha tras el traslado de los comercios a su nueva ubicación –a escasos metros de la anterior, pero en una infraestructura de nueva construcción–, dará como resultado un enclave totalmente remodelado que albergará una vía completamente diferente a la actual, con más espacios verdes y renaturalizados, nuevos viales que optimizarán la conectividad y la permeabilidad del enclave y toda una renovación que dotará de vida al entorno.

Antigua plaza de la hortaliza. / Daniel Navarro

Así lo expresaba el alcalde, Fulgencio Gil, que se trasladaba hasta la barriada para supervisar el inicio de los trabajos de demolición. A este respecto, el primer edil explicaba que dentro de las actuaciones se contempla la creación de una plataforma única hasta la fachada de la Casa del Paso Encarnado y las intersecciones de las calles Presbítero José Macho y Portijico, dando prioridad peatonal en las zonas de tráfico rodado. En la plaza el pavimento será de piedra natural con adoquín de granito de 4 cm. combinado en varios formatos y colores: gris, negro y rosa porriño, con tonos similares a las calles aledañas. Se sumarán 3 jardineras de hormigón visto y 5 maceteros móviles que se vestirán de distinto arbolado, plantas tapizantes y flores de temporada.

También se renovará el alumbrado público con la colocación de 7 luminarias tipo led, similares a las existentes en la calle Eulogio Periago y Plaza Santísimo Cristo de la Sangre; y se colocará mobiliario urbano, como papeleras y bolardos, que impedirán que la plaza sea transitada por vehículos. A este respecto, cabe destacar que se actuará sobre un total de 650 metros cuadrados y, en total, el coste de las obras será de 152.286 euros, que serán financiados por fondos propios del Ayuntamiento de Lorca. Según fuentes municipales, se espera que las obras terminen en cuatro meses, justo a tiempo para la celebración de la Semana Santa, momento en que 'el Barrio' experimenta una masiva afluencia de público para asistir a los actos organizados por el Paso Encarnado.

Presentación del bulevar, el pasado mes de agosto. / A.L.

Estrategia de revitalización

Durante la visita, Gil Jódar recordaba que el proyecto se enmarca dentro de "una estrategia completa de revitalización del barrio de San Cristóbal". En este sentido, el primer edil recordaba otras actuaciones ejecutadas recientemente en San Cristóbal. Así, a mediados de año se concretaba la expropiación de cuatro parcelas muy degradada con el objetivo de crear zonas verdes, y se iniciaba la remodelación de la calle de Los Arcos, donde se invierten 300.000 euros también procedentes de las arcas municipales.

Del mismo modo, a finales de 2024 se restauró el atrio de la iglesia de San Cristóbal, se ha rehabilitado el campo de fútbol de la barriada y, sobre todo, se trabaja en la reactivación de la UA 23, un solar de grandes dimensiones situado muy cerca del futuro bulevar y que, entre otras cuestiones, se espera albergue el nuevo centro de salud de San Cristóbal, muy demandado por los habitantes del lugar.