El Noroeste se suma a las reivindicaciones por una sociedad más inclusiva en el ‘Día de las Personas con Discapacidad'

La Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual del Noroeste Murciano (APCOM) y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz han conmemorado hoy el ‘Día Internacional de las Personas con Discapacidad’, que se celebra el 3 de diciembre, con la lectura conjunta de un manifiesto.

El acto ha contado con las intervenciones del alcalde, José Francisco García, y de la presidenta de APCOM, Mari Carmen Martínez, quienes han reivindicado el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la sociedad y en igualdad de condiciones. La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de Ana Isabel Martínez, usuaria de los servicios de la asociación.

El alcalde ha puesto en valor la labor que APCOM desarrolla desde hace décadas en la comarca del Noroeste, destacando “su papel esencial para mejorar la calidad de vida, la inclusión social y la inserción laboral de cientos de personas con discapacidad y de sus familias”. Asimismo, ha subrayado la importancia del apoyo institucional para sostener y reforzar los servicios que presta la entidad.

“Hay que mirar y escuchar a las personas con discapacidad para conseguir una sociedad mejor. Su voz y su experiencia, junto a las de sus familias, tienen que muy presentes de las políticas públicas”, ha declarado José Francisco García.

La conmemoración de esta fecha reconocida mundialmente persigue promover los derechos, la participación activa y la plena inclusión social de las personas con discapacidad, así como visibilizar su contribución esencial a la vida comunitaria.

‘Sin familias no hay inclusión’ Coincidiendo con esta jornada, la federación Plena inclusión España ha lanzado la campaña ‘Sin familias no hay inclusión’, con la que pretende llamar la atención sobre la urgencia de reconocer los derechos y el papel fundamental de las familias de las más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que viven actualmente en España. El objetivo principal de esta iniciativa es que tanto la futura ‘Ley de Familias’ como la nueva ‘Ley de Dependencia’ incluyan de forma explícita y garantista medidas que protejan a las familias cuidadoras.

Apoyo en Cehegín

Esta tarde el Ayuntamiento de Cehegín ha celebrado un emotivo acto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

En la calle Ginés de Paco, se ha llevado a cabo una lectura de manifiesto a cargo de Carlos y Raquel, de la Asociación APCOM, en un evento organizado por la Concejalía de Política Social, dirigida por Ana Plasencia, la cual ha intervenido en el acto al igual que el concejal Lolo García.

El acto ha concluido con una actuación musical interpretada por dos profesores de la Escuela Municipal de Música, llenando de emoción y cercanía una tarde tan especial.

Loli de Gea recibe el Premio de la Discapacidad Región de Murcia 2025

Esta mañana ha tenido lugar la entrega de los Premios de la Discapacidad Región de Murcia 2025, otorgados por el Gobierno regional a personas y entidades que trabajan y destacan por la promoción de la inclusión social. Entre los galardonados se ha encontrado la deportista ceheginera Loli de Gea, cuya trayectoria en el deporte adaptado la ha convertido en un referente nacional e internacional.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha sido la encargada de entregar el reconocimiento a Loli, en un acto en el que la nadadora ha estado acompañada por los concejales del Equipo de Gobierno Ana Plasencia y Lolo García, la diputada regional Pepa Carreño y la directora de Servicios Sociales de la Región de Murcia, María José de Maya.

Loli de Gea cuenta con un palmarés excepcional: campeona de Europa, más de veinte veces campeona de España y una de las nadadoras con síndrome de Down más destacadas del mundo. Su esfuerzo, constancia y espíritu de superación han convertido su carrera deportiva en un ejemplo para la sociedad y, especialmente, para los jóvenes deportistas que inician su camino.

Cehegín celebra con orgullo este nuevo reconocimiento, que pone en valor una vida dedicada al deporte, al trabajo y a la superación personal. La figura de Loli de Gea representa un espejo en el que mirarse para quienes encuentran barreras, demostrando que con esfuerzo y perseverancia no existen metas inalcanzables.