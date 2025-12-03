Sucesos
Denuncian una oleada de robos en la huerta de Lorca durante el encendido navideño
El PSOE alude a la "nefasta gestión" del Ayuntamiento como causa principal mientras el Consistorio reclama medidas a la Delegación del Gobierno
El crimen no descansa. Prueba de ello es la oleada de robos que se sucedía el pasado sábado en la huerta del municipio de forma simultánea al encendido de la iluminación extraordinaria dispuesta con motivo de la llegada de la Navidad. En concreto, los 'cacos' operaban en varias casas de la diputación de Cazalla, lo que ha generado grandes críticas por parte de la principal fuerza de la oposición local.
José Luis Ruiz, edil del PSOE, era el encargado de denunciar públicamente los hechos, en una comparecencia durante la que acusaba al equipo de Gobierno –conformado por PP y Vox– de haber cometido una "gravísima irresponsabilidad" al no haber dispuesto medidas de seguridad durante el encendido fuera del casco urbano. "Lo ocurrido demuestra que los robos estaban perfectamente planificados y que el Ayuntamiento no adoptó ningún dispositivo preventivo para proteger las pedanías, a pesar de saber que quedaban prácticamente vacías durante el acto del encendido", declaraba el concejal.
Según el que fuera responsable de la Seguridad Ciudadana del municipio durante el anterior mandato, hasta tres viviendas eran asaltadas, lo que habría generado "una alarma social más que justificada". A este respecto, el socialista reclamaba la convocatoria "inmediata" de la Junta Local de Seguridad y recordaba la promesa electoral realizada por el PP durante la última campaña, en la que se anunció la creación del 'Grupo de Respuesta en Pedanías', una nueva unidad de la Policía Local aún pendiente de poner en marcha.
A la Delegación
Por su parte, desde el Ayuntamiento se emitía un comunicado en el que se anunciaba la remisión de los hechos a la Delegación del Gobierno. "La seguridad ciudadana es competencia exclusiva del Delegado de Gobierno de Pedro Sánchez en la Región de Murcia, Francisco Lucas. Por ello, le trasladamos sus declaraciones [de José Luis Ruiz] para que adopte las medidas oportunas en materia de seguridad ciudadana, puesto que la Policía Local ya ha implementado y reforzado al máximo sus recursos humanos y materiales" declaraba el edil responsable de Policía Local en el Consistorio, Juan Miguel Bayonas.
