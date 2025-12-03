Eventos
Las cofradías de Lorca se vuelcan con la celebración de la Navidad
Casi todos los pasos, especialmente azules y blancos, organizarán actos durante las próximas semanas
Las cofradías de Semana Santa complementarán la programación cultural y solidaria de la ciudad de Lorca con diferentes propuestas de temática navideña. Así, además de los tradicionales belenes que ya se pueden ver en las sedes de morados y blancos, y próximamente en la iglesia de San Francisco del Paso Azul, se llevarán a cabo diversas iniciativas para dinamizar la ciudad.
Por su parte, la programación de la Hermandad de Labradores dará comienzo el día 12, cuando se lleve a cabo el encendido del árbol de navidad así como la inauguración de los belenes. Asimismo, se llevarán a cabo dos conciertos, uno el 13 protagonizado por la Coral Amadeus y otro el 20 en el que la Agrupación Musical de la cofradía será la protagonista. Del mismo modo, se volverá a organizar la actividad 'Navidad en el MASS', junto a la cabalgata del Paje Real el día 3.
En lo que al Paso Blanco se refiere, se efectuará la XIII recogida solidaria de juguetes a favor de Cáritas, y el día 13 de diciembre será la Agrupación Musical Virgen de la Amargura la que visite la antigua Colegiata de San Patricio para ofrecer un concierto solidario. Además, el programa también incluye una visita a la residencia de mayores de San Diego, una misa en honor a San Juan (el 27) y la recepción a los Reyes Magos el día 4 de enero en el Museo de Bordados.
Del mismo modo, las secciones juveniles de ambas cofradías tomarán parte en la cabalgata de Reyes.
