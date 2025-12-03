Política
Podemos pide una calle en Águilas y la Medalla de Oro de la Región para Pedro Costa Morata
"La iniciativa de Vox para retirarle el título de Hijo Predilecto de Águilas que recibió en 2017 a sus 78 años es una campaña de acoso y señalamiento", denuncia María Marín
Podemos respondió este miércoles al intento del entorno de Vox de retirarle el título de Hijo Predilecto de Águilas al histórico ecologista Pedro Costa Morata con propuestas para aumentar aún más el reconocimiento hacia el ingeniero al que se le atribuye que hubiera impedido que una central nuclear se instalara en el paraje de la Marina de Cope. De esta forma, solicitarán al Gobierno regional que le otorgue la Medalla de Oro de la Región de Murcia el año que viene y al Ayuntamiento de Águilas que nombre una calle en su honor.
"La iniciativa de Vox para retirarle el título de Hijo Predilecto de Águilas que recibió en 2017 a sus 78 años es una campaña de acoso y señalamiento", afirmó la portavoz de Podemos en la Región, María Marín, que se desplazó al municipio costero junto al secretario de Comunicación del partido, Víctor Egío, para trasladarle su apoyo a Costa Morata. Se trata de una campaña, añadió, "para silenciar su voz crítica en defensa del medioambiente o de la paz".
Sin él, Cabo Cope se hubiera perdido y Águilas no sería el paraíso natural que es hoy
La portavoz morada subrayó que "no es la primera vez que la derecha y la ultraderecha lo hacen", en referencia al intento el año pasado de retirar las placas con los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer del municipio madrileño de Alpedrete.
La Medalla de Oro y una calle en su localidad natal son, en opinión de Marín, "lo mínimo que se puede hacer por un pionero del movimiento antinuclear y del ecologismo" sin el cual "Cabo Cope se hubiera perdido" y "Águilas no sería el paraíso natural que es hoy".
Colectivos de izquierda se movilizaron ayer también para apoyar a Costa Morata, que denunció ante los medios en Lorca una "situación de intimidación" por parte del "principal depredador" del Parque Regional Cabo Cope Calnegre, que es quien firma la petición para retirarle el título de Hijo Predilecto.
