Dos referencias de cómic regional llegan al Huerto Ruano de Lorca

Dos de los grandes referentes del mundo del cómic de la Región de Murcia serán protagonistas del panorama cultural de Lorca hasta el próximo 18 de diciembre. Y es que, el Palacete del Huerto Ruano acogerá la muestra '40 años ilustrando sonrisas', que recoge algunos de los trabajos más destacados de dos artistas emblemáticos y más que reconocidos en el mundo del cómic, la ilustración y el humor gráfico, Juan Álvarez y Jorge Gómez.

Durante la presentación, que se efectuaba este martes, los autores indicaban que "la exposición propone un diálogo entre la tradición pictórica y el lenguaje del humor gráfico, una conversación que ofrece al público una oportunidad única de redescubrir la historia del arte desde un prisma inesperado y lleno de complicidad", a la vez que ponían de manifiesto su satisfacción por poder traer la muestra a la Ciudad del Sol.

Presentación de la muestra, este martes. / L.O.

A este respecto el concejal de Talento Joven del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez, animaba a propios y extraños a visitar una exposición "que no dejará indiferente al espectador, que podrá redescubrir obras de referencia histórica bajo un nuevo prisma, el del talento, la mirada crítica y la capacidad de emocionar y hacer reír de los artistas". El horario de apertura de la muestra, gratuita, será de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

La exposición

Al respecto de la exhibición, cabe destacar que muestra obras de Álvarez y Gómez desde sus primeros trabajos en común, junto a una amplia selección de historietas protagonizadas por sus personajes más emblemáticos, con una retrospectiva de sus trabajos de ilustración, cartelería y colaboraciones editoriales, acompañadas por revistas originales y libros donde han participado.

Asimismo, se podrá ver un espacio dedicado a Los Mendrugos (El Jueves. 1990-2003) y con él su evolución gráfica y narrativa, desde sus inicios en blanco y negro hasta su consolidación en color; sumándose además una propuesta original en la que sus personajes más conocidos se integran con respeto y humor en grandes obras de la pintura clásica.