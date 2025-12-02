Una quincena de grupos folklóricos de toda España se reunirán en Lorca

La ciudad de Lorca acogerá durante los próximos días a 15 grupos folklóricos de todo el país gracias a la organización del congreso nacional anual de la rama española de 'Festifolk'. Así lo informaban fuentes de la organización del Festival Internacional de Folklore 'Virgen de las Huertas', responsables de recibir y organizar el encuentro en la Ciudad del Sol.

A este respecto, cabe recordar que 'Festifolk' es una organización que, a nivel mundial, fomenta la organización de festivales de folklore, asesorando a sus asociados para la mejora de la organización de sus respectivos festivales. Asimismo, esta entidad promueve el desarrollo de sentimientos de amistad y compresión mutuos, así como los lazos de hermandad y cooperación internacional entre todos los participantes en festivales de folklore y encuentros folklóricos.

Cartel creado para anunciar el congreso de 'Festifolk' en Lorca. / L.O.

Durante el congreso, desde la organización señalaban que se procederá a analizar el circuito 2025 celebrado el pasado verano, detallando los aspectos económicos y organizativos, así como la preparación del circuito para el próximo año 2026, entre otras cuestiones. En este sentido, cabe resaltar que la rama española de 'Festifolk' actualmente está formada por una treintena de festivales de pleno derecho, pero nutre de grupos folclóricos procedentes de todo el mundo a más de medio centenar de festivales tanto en la geografía española como en el vecino país de Portugal. Además, aprovechando el encuentro, se realizarán diversas actividades culturales y visitas turísticas para conocer la ciudad de Lorca, además de degustaciones gastronómicas y conciertos de cuadrillas locales.

Madrid y Uruguay

Tras la celebración de estas jornadas, donde se inician los trabajos de cara a la participación de grupos procedentes de los cinco continentes en los festivales internacionales de España, se reunirán de nuevo en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el último fin de semana de enero del próximo año en Madrid, mientras que el próximo Congreso de 'Festifolk World' está previsto que se celebre durante el mes de febrero en Uruguay.