El ecologista Pedro Costa moviliza a la izquierda en Águilas

Organizaciones políticas, medioambientales y vecinales se están movilizando en Águilas para protestar por una iniciativa para retirar el título de Hijo Predilecto de Águilas al histórico ecologista y activista Pedro Costa Morata, el ingeniero que combatió frente al programa nuclear del tardofranquismo y al que se le atribuye que hubiera impedido que una de estas plantas se instalara en el paraje de la Marina de Cope.

Costa, en un encuentro con los medios de comunicación en el municipio costero, denunció estar siendo sometido a "una situación de intimidación" e informó de que quien firma la petición para revocarle el reconocimiento "es el principal depredador" del Parque Regional Cabo Cope Calnegre. "Tiene a gala el destruir con su tractor siempre que tiene ocasión todo lo que pilla por ahí y estuvo en los incidentes violentos del año 92 al 93 por motivo de la declaración del parque natural; así que es un tipo violento, pero incapaz", explicó.

El doctor en Sociología, licenciado en Ciencias Políticas e ingeniero de Telecomunicaciones considera que está sufriendo un "ataque ultra", ya que el firmante de la petición es miembro de Vox y ha sido apoyado por los concejales de este partido y por un funcionario "que es el verdadero peligro".

Además, Costa dijo que tiene encima "una amenaza de querella por parte de un empresario local". Según él, estos ataques tienen una "inspiración común". Por ello, pidió al PSOE que no ceda frente a este "envite ultra".

Dirigentes de Podemos e IU y representantes de colectivos ecolistas acompañaron a Pedro Costa en Águilas. / IU-V

Dirigentes de IU-V y de Podemos de la Región acompañaron este martes al ecologista en la Plaza de España de Águilas para expresar su rotunda oposición al expediente incoado en el Ayuntamiento por un "colectivo difuso de ultraderechistas reaccionarios y de insumisos de las leyes ambientales".

La coordinadora regional de IU, Penélope Luna, agradeció a Costa su papel de "pionero" en la defensa del medio ambiente en España y el haberse convertido en una "referencia imprescindible en estos tiempos de auge de organizaciones que niegan el cambio climático y combaten las políticas públicas ambientales".

Fernando Miñana, de Podemos, habló de la importancia de hacer frente a los ultras en todos los campos, mientras que representantes municipales de IU en Lorca, Totana y Águilas, Pedro Sosa, Alfonso Cayuela y Gabriel Lozano, respectivamente, destacaron la "implicación absoluta" de Pedro Costa para ponerse del lado del interés general y del bien común en cualquiera de los conflictos locales que han surgido en los citados municipios en las últimas décadas. También acudieron representantes de Ecologistas en Acción, de los Yayoflautas de Lorca, de los vecinos de Tercia agrupados frente a las obras del AVE, de los Amigos del Pueblo Saharaui y de colectivos ambientalistas y senderistas de Lorca.

Podemos informó de que su diputada en la Asamblea Regional, María Marín, y su secretario de Comunicación, Víctor Egío, presentarán este miércoles a las puertas del Ayuntamiento de Águilas las propuestas de la formación para ampliar el reconocimiento a la figura de Costa Morata a nivel regional y municipal.