Paseos en globo aerostático desde el Estadio Sánchez Cánovas para contemplar la ‘Molina natural desde el cielo’

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha anunciado que este próximo sábado, 6 de diciembre de 2025, se llevará a cabo una actividad de sensibilización ambiental, desde el Estadio Sánchez Cánovas, que incluye paseos en globo aerostático para que la la ciudadanía pueda contemplar la ciudad y su entorno natural más próximo, con el objetivo de reflexionar sobre la renaturalización de espacios urbanos y las posibilidades y beneficios de la conexión con el entorno natural.

La actividad, dirigida a toda la ciudadanía, es gratuita y se llevará a cabo por orden de llegada, por lo que no es necesaria inscripción previa. Las subidas se realizarán en grupos de 4 personas y tendrán una duración de entre 4 y 5 minutos. Podrán acceder adultos y niños a partir de 5 años. Los menores hasta 12 años deberán ir acompañados por un adulto y los menores de entre 13 y 16 tendrán que aportar autorización de madres, padres o tutores, según el modelo disponible en la web de medio ambiente.

“‘Molina natural desde el cielo’ forma parte de las acciones de sensibilización que llevamos a cabo con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía la realidad ambiental local y comprometerla en su mejora y conservación. Esta actividad pretende que nuestros vecinos puedan contemplar con otra perspectiva el entorno natural y sus valores, y conseguir así una mayor implicación en la puesta en valor de estos espacios”, ha explicado el regidor.

Un aspecto importante que se quiere transmitir con esta observación del entorno natural y urbano es la concienciación sobre la importancia de llevar la naturaleza a la ciudad a través de la restauración de los espacios naturales peri-urbanos y de las zonas verdes urbanas, para dotarlos de mayor valor ecológico y aumentar su biodiversidad. Para ello se informará del proyecto Anillo Verde Transformador de Molina de Segura que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Jose Manuel Hernández, ha explicado que, en el marco de las acciones de comunicación y sensibilización, “es importante apostar por actividades novedosas, atractivas y que por su originalidad puedan ser atrayentes para todos los públicos, llegando de esta forma al mayor número de vecinos para implicarles en las tareas de conservación de los espacios naturales y en en los proyectos de renaturalización de la ciudad. Animo a toda la población a sumarse a observar ‘Molina desde el cielo’ y contemplar la ciudad y su entorno natural con otros ojos”.