Lorca alcanza su mejor cifra de ocupación en 20 años con más de 41.000 personas trabajando

En Lorca no ha habido tanta gente trabajando en los últimos 20 años como ahora. Esta era la principal conclusión que se extraía de la Mesa Local de Empleo, que se reunía este martes para analizar la situación del municipio en este sentido. El acto, que tenía lugar en un conocido hotel de la Ciudad del Sol, era presidido por el alcalde, Fulgencio Gil, que resumía así la situación: "la secuencia de descenso en el paro no cesa, marcando mínimos históricos mes a mes, mientras se multiplican los contratos firmados. Tenemos más inscritos en la Seguridad Social y menos desempleados mientras el número de habitantes ha crecido durante ese tiempo hasta casi 100.000 personas, un dato a tener muy presente"

Concretamente, según los datos facilitados por la patronal lorquina Ceclor, durante el pasado mes de noviembre se contabilizaron 41.397 afiliados a la Seguridad Social, mientras que el número de parados bajaba hasta las 3.369 personas; unas cifras que suponen un descenso del 3,66% a nivel local, muy por encima del -0,78% registrado a nivel nacional. No obstante, a pesar de las buenas cifras, los empresarios lorquinos reclamaban "políticas que incentiven la inversión y la contratación", así como la reducción de la "inestabilidad política".

Este martes se celebraba la mesa local de empleo de Lorca. / L.O.

Por lo que respecta a las más de tres mil personas aún en situación de desempleo, Gil Jódar declaraba que, a pesar de que la tendencia indica que antes de que finalice el año el número podría reducirse, se trata de una situación "estructural". Sin embargo, el regidor insistía en que se seguirán poniendo en marcha "estrategias adaptadas a las particularidades del entorno laboral local" a través de la administración local y regional para "lograr la inserción laboral de personas que han abandonado los estudios o que buscan ampliar su aprendizaje para catapultarse al mercado de trabajo".

"Lorca consolida su buen momento en términos de creación de empleo. Refuerza su posición como polo de bienestar social y económico. Ese dinamismo empresarial está en consonancia con el buen momento que vive el municipio" apostillaba el regidor, que aprovechaba para comparar las cifras actuales con las de dos décadas atrás, cuando la población del municipio se situaba en 90.000 personas frente a las casi 100.000 de la actualidad. "Cerramos octubre con 3.369 desempleados, con una población de 100.000 personas. El año pasado lo hicimos con 3.591 desempleados. Cifras que no se registraban desde 2007, en que 2.728 personas estaban inscritas en las listas del paro. Entonces, Lorca tenía una población de poco más de 89.000 personas", terminaba.

Inversión estatal

Por su parte, el Partido Socialista local achacaba los buenos datos registrados en lo que a desempleo se refiere a las grandes inversiones en obra pública puestas en marcha o sufragadas por el Gobierno de España en el municipio. A este respecto José Ángel Ponce, edil de la formación, señalaba que el 83% de lo que ejecuta hoy el Ayuntamiento procede de fondos europeos conseguidos bajo el Gobierno del PSOE entre 2019 y 2023, una "histórica inversión que, unida a las políticas públicas de empleo, convierten a Lorca en motor generador de puestos de trabajo".

Del mismo modo, Ponce Díaz hacía alusión a "grandes proyectos" como el Palacio de Justicia, la llegada del AVE y el Corredor Mediterráneo, como elementos generadores "de empleo directo e indirecto en Lorca y su área de influencia", para terminar reclamando un análisis de "las nuevas demandas del mercado laboral, reforzar la formación, anticipar los cambios económicos y garantizar que Lorca sigue creando empleo de calidad en los próximos años".