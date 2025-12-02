El Jimenado disfruta de un renovado pabellón deportivo

El pabellón deportivo Nuestra Señora de la Consolación de El Jimenado luce ya una imagen renovada tras la ejecución de un proyecto de modernización valorado en más de 123.000 euros, inaugurado con una exhibición del Club Voley ‘Villa de Torre Pacheco’. La actuación ha permitido actualizar elementos esenciales de la principal instalación deportiva de esta pedanía de Torre Pacheco, que es utilizada diariamente por centenares de usuarios.

El alcalde de Torre Pachecho, Pedro Ángel Roca, precisó que la inversión total «es de más de 123.000 euros, de los cuales 105.000 euros son aportados por el Gobierno regional a través del Plan de Obras y Servicios 2024-2025, mientras que lo restante es una aportación municipal». Roca subrayó que la actuación atiende a una reivindicación de los vecinos: «Los vecinos de El Jimenado querían y necesitaban que su pabellón deportivo se renovase, y por eso cumplimos con su petición, que es nuestro compromiso».

La actuación ha permitido sustituir un pavimento que presentaba deterioros significativos por un nuevo suelo sintético de PVC, además de reparar los paramentos laterales y el graderío. El concejal de Deportes, Pedro Baró, detalló que «sustituimos el viejo parqué de madera que sufría de carcoma y podía suponer un peligro para los usuarios por un parqué sintético de PVC». Además de los trabajos estructurales, la intervención ha incluido la instalación de material deportivo nuevo, como canastas portátiles y una red de voleibol.

Público presente en la inauguración del renovado pabellón deportivo de El Jimenado. / Ayto. Torre Pacheco

El pabellón renovado constituye un punto de encuentro habitual para residentes de todas las edades. Así lo expuso el concejal Pedro Baró al responder sobre el significado de la obra para la pedanía: «Aquí se dan cita todos los vecinos de El Jimenado y del municipio de una u otra forma: por la mañana, lo disfrutan los niños del colegio CRA Entretierras y los mayores que practican la gerontogimnasia; y por la tarde es la sede de numerosos clubes deportivos que cuentan con cientos de miembros, y también contamos con horas reservadas para que acudan a sus instalaciones los vecinos y visitantes. Este pabellón no es sólo un espacio deportivo, sino un punto de encuentro social de El Jimenado».

Preguntado sobre la capacidad de la instalación para acoger competiciones oficiales tras la renovación, Baró afirmó: «Gracias a estas inversiones, el pabellón está ya preparado para albergar cualquier encuentro oficial».

El año del deporte

Las obras del pabellón de El Jimenado forman parte del paquete de inversiones deportivas impulsado por el Ayuntamiento para 2025. El alcalde lo sintetizó durante la inauguración: «2025 es el año del deporte en Torre Pacheco gracias a una inversión que supera los tres millones de euros y que mejora la calidad de las infraestructuras deportivas de todo el municipio».

Estas inversiones se concretan en seis actuaciones principales repartidas entre el casco urbano y las pedanías. Roca detalló que «hemos invertido más de tres millones de euros en renovar distintas infraestructuras deportivas del municipio. También hemos recuperado los reconocimientos públicos periódicos a nuestros deportistas y, sobre todo, los Premios del Deporte, que son la máxima expresión del talento deportivo pachequero». La mitad de estas actuaciones benefician directamente a las pedanías, según aseguró el alcalde.

En el núcleo urbano de Torre Pacheco, el Ayuntamiento ya ha inaugurado un nuevo campo de fútbol 8 en el polideportivo ‘Tatono’ y está finalizando la mejora integral del pabellón Luis Manzanares gracias a una subvención del Consejo Superior de Deportes. También se encuentra en fase final la redacción del proyecto para la segunda fase de la pista de atletismo.

En cuanto a las pedanías, Roca explicó que además de la intervención en El Jimenado, «también estamos renovando los campos de fútbol 11 de Balsicas y de Dolores de Pacheco, centrándonos en la instalación de césped artificial y en otras mejoras complementarias. Son pueblos con una actividad futbolística enorme que durante décadas lo han reivindicado, y ahora cumplimos con ese compromiso».

Mantenimiento continuo

La Concejalía de Deportes está trabajando para equilibrar la inversión entre nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las actuales. Pedro Baró señaló que el seguimiento de las instalaciones es constante: «La concejalía de Deportes realiza un seguimiento constante de todas las instalaciones deportivas, y actuamos con inmediatez cuando detectamos alguna deficiencia. Tan solo este año hemos realizado casi un centenar de pequeñas actuaciones, muchas de ellas canalizadas a través de los clubes y los usuarios».

El alcalde añadió que la red municipal se encuentra en pleno funcionamiento: «Todas las instalaciones deportivas del municipio están a pleno rendimiento. Priorizar obras de mejora en ellas o incluso crear nuevas instalaciones responde a esa necesidad de estar a la altura de nuestra actividad deportiva local, que es tan numerosa como talentosa». Con una visión de largo plazo, Roca defendió que estas inversiones se conciben como espacios vivos: «Con esta filosofía y de la mano de los clubes y asociaciones del gremio deportivo local, haremos posible que estas instalaciones no sean sólo ladrillo, sino entornos de ocio, salud, compañerismo, afán y amor por nuestro pueblo, porque esos son los valores del deporte pachequero».

Como mensaje final, el concejal de Deportes quiso dirigirse a los vecinos que utilizan la instalación a diario, animándoles a mantener la participación y el compromiso que caracterizan a la pedanía: «Que no pierdan nunca ese espíritu que les anima cada día a hacer deporte y a hacerlo en nuestro pueblo. El deporte es compromiso, es salud, es determinación, y nadie como los pachequeros sabe más de esto».