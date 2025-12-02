Navidad
Cehegín presenta una Navidad llena de tradición, cultura y espectáculos para todas las edades
Uno de los espacios que volverá a tener protagonismo será la Plaza de Toros de Cehegín, convertida en un auténtico escenario navideño
El Ayuntamiento de Cehegín ha presentado la programación oficial de la Navidad 2025/2026, un calendario amplio y diverso que volverá a llenar las calles del municipio y de sus pedanías con actividades pensadas para todos los públicos. Conciertos, tradiciones, mercados, visitas guiadas, concursos, talleres, espectáculos y eventos familiares conforman una agenda diseñada para celebrar estas fechas con ambiente festivo y participación ciudadana.
Uno de los espacios que volverá a tener protagonismo será la Plaza de Toros de Cehegín, convertida en un auténtico escenario navideño. Allí se darán cita festivales musicales, conciertos y espectáculos para toda la familia. Entre ellos destacan las actuaciones infantiles, como el Cantajuegos “Lilo y Stitch” o “El Gran Taller, el musical de la Navidad”, que prometen llenar de ilusión a los más pequeños. A su vez, el público adulto podrá disfrutar de propuestas como los festivales “Christmas Beats” y “Okey Makey 90s y 2000”, así como de los tributos a Joaquín Sabina y Hombres G, acompañados por sesiones de DJs y celebraciones especiales de Nochevieja y Reyes.
Programación
El espíritu navideño se extenderá también por el casco histórico y distintos puntos del municipio. Desde el tradicional encendido de luces el próximo 5 de diciembre, hasta la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero, Cehegín ofrecerá actividades que combinan ocio, cultura y tradición. Entre ellas, mercados navideños, rutas guiadas, encuentros corales, conciertos de villancicos, torneos deportivos, concursos y talleres infantiles. Los más jóvenes volverán a contar con la Escuela de Navidad, un espacio de conciliación, juego y aprendizaje que abarcará tanto Cehegín como sus pedanías.
La magia volverá con la esperada visita de Papá Noel y Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerán Cehegín y las pedanías con actividades, animación infantil y el tradicional Buzón Real. Además, la calle Ginés de Paco será uno de los puntos más concurridos gracias a la llegada oficial de Papá Noel y su Market Navideño, donde se combinarán artesanía, música, talleres familiares y el XI Encuentro de Cuadrillas “José el Pelaillas”. Tampoco faltarán las Pedimentas de Aguilandos de Pascua, una de las expresiones musicales más queridas del municipio, que llenarán distintos barrios y pedanías de villancicos y bailes populares.
Actividades solidarias
La programación navideña incluirá también actividades solidarias, como el XIV Torneo de Tenis y Pádel “Un Torneo, un Juguete”, que fomenta la entrega de juguetes para familias en situación de necesidad, o los tradicionales cantes de Nochebuena a beneficio de Cáritas, que cada año reúnen a vecinos comprometidos con el carácter más humano de la Navidad.
El concejal de Festejos, Lolo García, ha destacado que “esta programación está pensada para que toda la ciudadanía encuentre su espacio en la Navidad: desde las familias con niños pequeños hasta los jóvenes, mayores y visitantes que nos acompañan en estas fechas”.
Encendido de luces
El concejal de Festejo, Lolo García, ha anunciado que el próximo viernes, 5 de diciembre, se celebrará en Cehegín el tradicional Encendido de Luces de Navidad. El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en la plaza del Alpargatero.
El evento invita a los asistentes a acudir con su jersey navideño, con la posibilidad de recibir un regalo sorpresa durante una tarde cargada de ambiente festivo, música y animación. La jornada contará con la participación de Las Guerreras K-Pop, Pedro Jota de 7 Región de Murcia, la Coral de la Escuela de Música de Cehegín y Dafne Dance Academy.
La actividad forma parte de la programación navideña del municipio y marca oficialmente el inicio de las celebraciones en Cehegín.
