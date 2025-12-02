Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad

Cehegín presenta una Navidad llena de tradición, cultura y espectáculos para todas las edades

Uno de los espacios que volverá a tener protagonismo será la Plaza de Toros de Cehegín, convertida en un auténtico escenario navideño

Decoración navideña en Cehegín

Decoración navideña en Cehegín / La Opinión

Enrique Soler

Enrique Soler

Cehegín

El Ayuntamiento de Cehegín ha presentado la programación oficial de la Navidad 2025/2026, un calendario amplio y diverso que volverá a llenar las calles del municipio y de sus pedanías con actividades pensadas para todos los públicos. Conciertos, tradiciones, mercados, visitas guiadas, concursos, talleres, espectáculos y eventos familiares conforman una agenda diseñada para celebrar estas fechas con ambiente festivo y participación ciudadana.

Uno de los espacios que volverá a tener protagonismo será la Plaza de Toros de Cehegín, convertida en un auténtico escenario navideño. Allí se darán cita festivales musicales, conciertos y espectáculos para toda la familia. Entre ellos destacan las actuaciones infantiles, como el Cantajuegos “Lilo y Stitch” o “El Gran Taller, el musical de la Navidad”, que prometen llenar de ilusión a los más pequeños. A su vez, el público adulto podrá disfrutar de propuestas como los festivales “Christmas Beats” y “Okey Makey 90s y 2000”, así como de los tributos a Joaquín Sabina y Hombres G, acompañados por sesiones de DJs y celebraciones especiales de Nochevieja y Reyes.

Programación

El espíritu navideño se extenderá también por el casco histórico y distintos puntos del municipio. Desde el tradicional encendido de luces el próximo 5 de diciembre, hasta la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero, Cehegín ofrecerá actividades que combinan ocio, cultura y tradición. Entre ellas, mercados navideños, rutas guiadas, encuentros corales, conciertos de villancicos, torneos deportivos, concursos y talleres infantiles. Los más jóvenes volverán a contar con la Escuela de Navidad, un espacio de conciliación, juego y aprendizaje que abarcará tanto Cehegín como sus pedanías.

Desde el tradicional encendido de luces el próximo 5 de diciembre, hasta la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero

La magia volverá con la esperada visita de Papá Noel y Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerán Cehegín y las pedanías con actividades, animación infantil y el tradicional Buzón Real. Además, la calle Ginés de Paco será uno de los puntos más concurridos gracias a la llegada oficial de Papá Noel y su Market Navideño, donde se combinarán artesanía, música, talleres familiares y el XI Encuentro de Cuadrillas “José el Pelaillas”. Tampoco faltarán las Pedimentas de Aguilandos de Pascua, una de las expresiones musicales más queridas del municipio, que llenarán distintos barrios y pedanías de villancicos y bailes populares.

Actividades solidarias

Programación

Programación / La Opinión

La programación navideña incluirá también actividades solidarias, como el XIV Torneo de Tenis y Pádel “Un Torneo, un Juguete”, que fomenta la entrega de juguetes para familias en situación de necesidad, o los tradicionales cantes de Nochebuena a beneficio de Cáritas, que cada año reúnen a vecinos comprometidos con el carácter más humano de la Navidad.

Esta programación está pensada para que toda la ciudadanía encuentre su espacio en la Navidad: desde las familias con niños pequeños hasta los jóvenes, mayores y visitantes que nos acompañan en estas fechas

Lolo García

— Edil de Festejos

El concejal de Festejos, Lolo García, ha destacado que esta programación está pensada para que toda la ciudadanía encuentre su espacio en la Navidad: desde las familias con niños pequeños hasta los jóvenes, mayores y visitantes que nos acompañan en estas fechas”. 

Cartel Navidad

Cartel Navidad / La Opinión

Encendido de luces

El concejal de Festejo, Lolo García, ha anunciado que el próximo viernes, 5 de diciembre, se celebrará en Cehegín el tradicional Encendido de Luces de Navidad. El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en la plaza del Alpargatero.

La actividad forma parte de la programación navideña del municipio y marca oficialmente el inicio de las celebraciones en Cehegín

El evento invita a los asistentes a acudir con su jersey navideño, con la posibilidad de recibir un regalo sorpresa durante una tarde cargada de ambiente festivo, música y animación. La jornada contará con la participación de Las Guerreras K-Pop, Pedro Jota de 7 Región de Murcia, la Coral de la Escuela de Música de Cehegín y Dafne Dance Academy.

La actividad forma parte de la programación navideña del municipio y marca oficialmente el inicio de las celebraciones en Cehegín.

