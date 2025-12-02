La programación ‘Caravaca, juntos soñamos la Navidad’ reúne más de un centenar de actividades en el casco urbano y pedanías

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha presentado la programación especial navideña bajo el lema ‘Caravaca, juntos soñamos la Navidad’, una agenda que reúne más de un centenar de actividades culturales, infantiles, deportivas y tradicionales, diseñadas para llegar a todo el municipio. Con esta propuesta, el Consistorio apuesta por una Navidad inclusiva, cercana y descentralizada, reforzando la colaboración con asociaciones, colectivos y entidades locales.

El espectáculo de bienvenida de la Navidad, el ‘Jardín de los sueños’, el mercadillo artesanal o el ciclo de música tradicional ‘Navidad en los pueblos’ son algunas de las actividades

La programación dará comienzo este jueves, 4 de diciembre, con la inauguración del Belén Municipal y el encendido parcial del alumbrado ornamental, que ambientará las principales calles como apoyo al comercio local durante el puente festivo. Tras la celebración del XXI Mercado Medieval, se completará el alumbrado con las calles del casco histórico y los actos continuarán con la renovada Bienvenida de la Navidad, que este año cambia de ubicación a la Plaza del Templete e incorporará un nuevo formato escénico.

El Belén Municipal innova en su montaje y abre la ruta belenista

La apertura y bendición del Belén Municipal tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, a las 18.00 horas, en Compañía de Jesús. Este año presenta un diseño renovado, con una nueva disposición escénica y una cuidada ambientación. El evento estará amenizado con la música tradicional de los Animeros de Caravaca.

Caravaca celebrará una Navidad cercana, participativa y llena de propuestas para todos los públicos

El Belén permanecerá abierto hasta el 5 de enero. El Ayuntamiento invita además a descubrir otros belenes repartidos por el municipio —en el Hogar del Pensionista, Residencia, parroquias, Basílica, Calle Mayor o el Templete—, configurando una ruta belenista que complementa la oferta cultural navideña.

Un espectáculo aéreo y musical dará la bienvenida oficial a la Navidad El viernes 12 de diciembre, a las 20.00 horas, la Plaza del Templete acogerá el espectáculo oficial de bienvenida a la Navidad. El acto contará con la participación de la cantante María Parrado, reconocida por su voz en la película Disney ‘Vaiana’ y ganadora de la primera edición de La Voz Kids. A la actuación musical se sumará el número aéreo de la ‘Musa de los Globos’, artista conocida por su estreno en la Cabalgata de Reyes de Madrid.

Caravaca se llena de vida: espectáculos, talleres infantiles, artesanía y ocio familiar

Tras los actos inaugurales, dará comienzo el grueso de la programación navideña, con propuestas dirigidas a todos los públicos y especialmente a las familias. Los días 13, 14, 20 y 21 de diciembre, la Ciudad Jardín acogerá un parque hinchable gratuito. En el apartado teatral, la programación incluye la obra infantil ‘Caperucita’ (13 de diciembre), la representación para público adulto ‘Baldosas’ (14 de diciembre) y sesiones de cuentacuentos en familia los días 2 y 16 de diciembre. Los Salones Castillo albergarán además ‘Las aventuras de Manolo Bolaño’, obra del titiritero Mario Ezno, el domingo 21, organizada por la peña caballista Júpiter.

La inauguración del Belén Municipal abre este jueves una programación que busca llevar la Navidad a cada rincón del municipio

La ya consolidada Nochevieja Infantil, que cada año registra una alta participación, se celebrará la mañana del 30 de diciembre en la Plaza del Arco, con talleres temáticos, animación, personajes y el tradicional reparto de 12 gominolas para despedir el año de forma adaptada a los más pequeños.

Papá Noel volverá a instalar su casita en el Paseo de La Corredera los días 19 a 22 de diciembre, donde recibirá a los niños y niñas del municipio. El 23 de diciembre, a las 18:30 horas, tendrá lugar el Pasacalles de Papá Noel, que recorrerá la Plaza del Arco, Gran Vía y Maruja Garrido antes de finalizar en la casita de La Corredera.

El Mercadillo Artesanal Navideño regresa a La Corredera tras su estreno en la edición de 2024. Se inaugurará el 19 de diciembre y permanecerá abierto hasta el 5 de enero, con puestos de artesanía, decoración y productos gastronómicos.

El ‘Jardín de los Sueños’, estrenado con gran acogida el pasado año, volverá a convertirse en el espacio central de la actividad infantil entre el 26 de diciembre y el 4 de enero. El Parque Pedro García-Esteller acogerá una veintena de actividades, entre talleres creativos y espectáculos de magia, cuentacuentos, danza y actuaciones de escuelas de baile locales. La inauguración incluirá concierto, animación y espectáculo pirotécnico, junto a una decoración ampliada con elementos lumínicos e hinchables.

‘Los Inocentes toman las calles’ El 27 de diciembre regresará la fiesta de ‘Los Inocentes’, recuperada el pasado año gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Cultural para la Preservación de las Costumbres e Historia de Caravaca. La actividad volverá a poner en valor el folclore y las tradiciones propias del municipio.

El deporte, también presente en Navidad

El Ayuntamiento impulsa la Escuela Inclusiva de Invierno, dirigida a menores con discapacidad durante el periodo vacacional, así como el Plan ‘Caravaca Concilia’, que reserva plazas específicas para la conciliación familiar en días no lectivos.

El 21 de diciembre, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia celebrará su centenario con el evento ‘Atletismo en la calle’. El Ayuntamiento colaborará también con el Torneo de Navidad del C.B. Caravaca – Memorial Francisco Fernández Torralba, el Torneo de Ajedrez y la VI Exposición de Colombicultura de Raza.

El 28 de diciembre tendrá lugar la ‘Marcha Día de los Inocentes’, una ruta de 14 kilómetros por entornos del Anillo Verde, con inscripción benéfica destinada a la compra de juguetes para menores en situación de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales del Noroeste y Cáritas, impulsa una campaña solidaria destinada a que ningún niño o niña de familias usuarias se quede sin regalo en Navidad. La iniciativa consiste en la adquisición de juguetes nuevos por parte del Consistorio, reforzando así el acompañamiento a quienes más lo necesitan en estas fechas.

Los actos del 5 de enero comenzarán con la llegada de Sus Majestades al Templete y Corredera, que acogerán el Campamento Real, 11.00 a 14.00 horas, con jaimas y casetas temáticas. A las 18:30 horas partirá la Cabalgata de Reyes. La temática estará dedicada este año a los sueños infantiles, en sintonía con el mensaje de toda la programación.

La Navidad llega a todas las pedanías

Presentacion de la programacion de Navidad en Caravaca / Enrique Soler

Las pedanías acogerán una amplia agenda de actividades infantiles y culturales, entre ellas el ‘Teatro menudo’ en Archivel (5/12) y Barranda (14/12), y talleres infantiles en La Encarnación (26/12), Singla (27/12), Navares (29/12), Archivel (2/1) y Barranda (3/1).

Por primera vez, los pajes reales recorrerán las 15 pedanías los días 3 y 4 de enero, acercando aún más la magia navideña. Los más pequeños podrán entregar sus cartas en los buzones reales instalados junto a los árboles ornamentales de cada núcleo de población.

La programación musical continuará con el segundo ciclo ‘Navidad en los pueblos’, con actuaciones de rondas tradicionales en Los Royos, Singla, La Almudema y El Moralejo, además de una Zambomba flamenca en Barranda el 13 de diciembre y conciertos del Coro Arsis en Pinilla (28/12) y en La Compañía (26/12).

Este año, el Ayuntamiento ha renovado y ampliado la iluminación navideña, con miles de bombillas LED distribuidas por calles, plazas y espacios públicos del casco urbano y las pedanías. El encendido parcial coincide con el inicio del puente de diciembre, acompañado de otras acciones de dinamización comercial como la visita de duendecillos navideños a los comercios y el concurso de escaparatismo.

Entre las novedades destacan los nuevos arcos de luz en el Paseo de La Corredera, la iluminación de la Avenida de la Constitución y la Carretera de Granada, y la elegante decoración en tonos dorados para la Plaza del Arco y la Gran Vía. También se han incorporado elementos lumínicos en plazas de pedanías y en espacios singulares del casco urbano. El conjunto se completa con el gran árbol de ocho metros en la Plaza San Juan de la Cruz, el nuevo Nacimiento del Templete y la ornamentación de edificios públicos y la Casita de Papá Noel.

La programación puede conocerse en mayor detalle en la página municipal de eventos.