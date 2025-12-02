Bullas se ilumina esta Navidad con un programa para descubrir en familia

El Ayuntamiento de Bullas ha publicado en sus redes sociales y en la web bullas.es la Programación de Navidad 2025/2026, una agenda repleta de actividades pensadas para todos los públicos y que llenará las próximas semanas de cultura, tradición y espíritu festivo.

Este año, Bullas vuelve a apostar por una Navidad participativa, inclusiva y cargada de propuestas para disfrutar en familia, entre amigos o desde la propia comunidad. Entre las grandes citas de la programación destaca la IX Muestra de Teatro Infantil, donde los más pequeños podrán disfrutar de tres diferentes obras pensadas especialmente para ellos, combinando diversión, creatividad y valores educativos. La muestra se consolida como uno de los eventos más esperados por las familias durante estas fechas.

Ruta de Belenes

La XV Ruta de Belenes que vuelve, una de las tradiciones más queridas, con asociaciones, particulares y parroquias que han colaborado para mostrar auténticas obras de arte elaboradas con dedicación y cariño, qué vecinos y visitantes podrán recorrer a lo largo de las fiestas.

Como novedad, se hará la I Ruta de Balconeras. Por primera vez, el municipio estrena la Ruta de Balconeras Navideñas, una iniciativa que invita a conocer las fachadas de viviendas con balcones y ventanas decorados con esta pieza artística elaborada por las alumnas de la pintora Magdalena Caballero.

El cine también vuelve a ocupar un lugar destacado con proyecciones especiales dirigidas al público familiar, ofreciendo una alternativa cultural y de entretenimiento durante las vacaciones.

Actividades del Plan Corresponsables

Además, la Escuela de Conciliación con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y laboral durante las fiestas, se ha preparado un programa específico con talleres, juegos y actividades educativas para niños y niñas durante el periodo no lectivo.

La programación también incluye ‘El Elfo Dormilón’ y las actividades de corresponsables, además de la Noche Vieja Infantil, la entrega de cartas a Papá Noel y los Reyes, la cabalgata en la tarde del 5 de enero, así como un Belén Viviente en La Copa. Igualmente, habrá conciertos, talleres creativos, eventos deportivos, mercadillos, entre otras propuestas, que convertirán Bullas en un punto de encuentro festivo durante toda la Navidad.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a disfrutar de esta programación, diseñada para vivir unas fiestas llenas de ilusión, cultura y convivencia.

Para más información, los interesados pueden consultar la agenda completa en los canales oficiales del Ayuntamiento y en la web.

‘El Zacatín’ dedica su edición de diciembre a los dulces navideños y acoge la XVIII Feria Dulce de Navidad

El próximo domingo, 7 de diciembre, de 9:00 a 14:00 horas, se celebra una nueva edición del mercadillo artesanal ‘El Zacatín’, que como cada primer domingo de mes vuelve a llenar las calles del casco antiguo de artesanía y tradición. En esta ocasión, el mercadillo estará dedicado a los dulces navideños, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible para quienes deseen disfrutar de los sabores más típicos de estas fechas.

Los visitantes podrán conocer y degustar elaboraciones tradicionales preparadas según antiguas y cuidadas recetas. En el puesto central de demostraciones de Plaza vieja se estarán elaborando dulces navideños, los mismos que se hornearán a continuación para su posterior degustación.

De manera paralela, y en el entorno de la Plaza de España, se celebrará la XVIII edición de la Feria Dulce de Navidad, un evento consolidado que complementa la oferta gastronómica y artesanal del mercadillo con una amplia variedad de productos caseros típicos de estas fechas.

Ambas actividades representan una excelente oportunidad para realizar compras navideñas y adquirir artesanía original y de calidad, así como disfrutar de la rica gastronomía local en los stands instalados en la Plaza Vieja, la Plaza del Castillo y calles aledañas.

Con esta edición especial, ‘El Zacatín’ expone su carácter más tradicional y festivo, y vuelve a convertirse en un referente para quienes buscan experiencias sabrosas en el corazón de Bullas.