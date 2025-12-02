Varios técnicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia tendrán que devolver su subida de sueldo

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha estimado parcialmente la impugnación del Grupo Municipal Popular de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada el pasado mes de abril por parte del PSOE, IU y el concejal no adscrito Toni Sibina. Esta decisión deja sin efecto la subida salarial que afectaba a alrededor de cuarenta puestos de trabajo.

La portavoz el PP en Alhama, María Cánovas, denuncia que el edil Sibina incrementó el gasto de los sueldos de los técnicos del Consistorio en un millón de euros, tomando decisiones "a dedo" y "sin informes técnicos por motivos personales". "Presentar una RPT ilegal supone que las nóminas abonadas sobre esa base carecen de cobertura jurídica", añade, por lo que las subidas de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre tendrán que ser devueltas a la Administración local.

Esto no es un fallo administrativo sin importancia ni un error descuidado, sino un entramado para llegar al poder María Cánovas — PP Alhama

Los 'populares' denuncian que el Gobierno municipal no hubiera resuelto el asunto meses atrás y se esperaran ocho meses, tiempo en el que se iba incrementando el dinero a devolver por parte del los técnicos. "Esto no es un fallo administrativo sin importancia ni un error descuidado, sino un entramado para llegar al poder", explica Cánovas, que ahora exige "responsabilidad política y transparencia" con una "depuración de responsabilidades inmediatas por haber impulsado y validado un procedimiento que perjudica al Ayuntamiento, a su integridad, a su funcionamiento y su reputación".

De hecho, el grupo municipal ya se ha apresurado a pedir la dimisión del concejal promotor de esta medida, Toni Sibina, al igual que "a su máxima responsable, la misma persona que firmó esos documentos ilegales bajo su mandato, sabiendo de lo que se trataba y con la única intención de conservar el sillón que no ganó en las elecciones: Rosa Sánchez Bishop, alcaldesa a dedo que ha permitido que salga adelante un documento insultante, con reparos y que no garantiza la seguridad jurídica, vendiendo a los vecinos y sus impuestos a merced de sus caprichos políticos".

Los 'populares' presentarán una denuncia ante los juzgados para que se investiguen las posibles responsabilidades penales y administrativas

Cabe recordar que el PP considera que la RPT fue uno de los motivos de la moción de censura. "El PP se negó a ser cómplice de ese chantaje y hoy se confirman las consecuencias de aquel errático proceso. Pese a las críticas nerviosas de quienes solo buscan conservar su gobierno, el tiempo y la ley acaban dándonos la razón otra vez", afirman desde el partido.

Cánovas informó de que ahora presentará una denuncia ante los juzgados para que se investiguen las posibles responsabilidades penales y administrativas derivadas de la elaboración y aprobación de una RPT "que hoy resulta nula y perjudica a trabajadores y al interés general".

El PSOE dice que solo afectará a entre siete y ocho trabajadores

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, Felipe García, aclara que la estimación parcial de la reclamación de los 'populares' solo afecta "a entre siete y ocho trabajadores", que deberán reintegrar cantidades aproximadas de entre 300 y 400 euros, "un perjuicio económico a los propios trabajadores y sus familias". Además, en declaraciones a La Opinión, aseguró que confía en que este asunto se pueda solucionar "rápido", posiblemente el mes que viene, cuando se negocie el RPT de 2026.

Durante su intervención en el pleno ordinario de noviembre, celebrado la semana pasada, García denunció la "nueva ofensiva del Partido Popular contra los empleados públicos" después del recurso presentado por el Grupo popular contra una RPT aprobada con el acuerdo unánime de todos los sindicatos. El edil calificó el comportamiento del PP como "irresponsable, hipócrita y profundamente dañino para el funcionamiento del Ayuntamiento".

Asimismo, asegura que lo que está haciendo ahora el PP es protestar "por modificaciones que ellos mismos plantearon en su propuesta del 8 de enero", día de la moción de censura, cuando el Partido Popular "ordenó enviar a la desesperada un correo masivo a todos los empleados públicos con una propuesta de modificación de 73 puestos de trabajo que no cumplía ninguno de los requisitos técnicos y jurídicos que ahora el PP dice echar en falta".

El PP asegura que la impugnación afectará a cuarenta empleados y el concejal de Hacienda lo acota a ocho

García destaca que el recurso del PP ha sido desestimado casi en su totalidad, y que "las modificaciones consideradas atienden solo a cuestiones técnicas" relacionados con la emisión de informes. "No existe ninguna creación irregular de puestos de trabajo ni vulneración del derecho a la negociación colectiva, todo se ha hecho conforme a la legalidad", defendió Felipe García, acusando al Partido Popular de "retorcer argumentos y presentar patrañas para generar un conflicto artificial".

El responsable de Hacienda defiende que la RPT para este año ha sido fruto de un proceso "ejemplar" y reivindica que el Gobierno local ha actuado "con buena fe, transparencia y negociación real con los representantes sindicales, igual que siempre se ha hecho en la última década".