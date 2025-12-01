La pedanía de Béjar, en Lorca, ya dispone de conexión a internet y cobertura móvil

"Nuestro trabajo es garantizar que todas las pedanías tengan los mismos servicios y las mismas oportunidades, vivan cinco personas o vivan quinientas". Así de contundente se mostraba la edil de Vertebración del Territorio y Lucha contra la Despoblación, Carmen Menduiña, durante la presentación de la última actuación realizada por la concejalía homónima.

Concretamente, desde el Ayuntamiento se habría procedido a la adquisición de equipos de conexión vía satélite –valorados en casi 5.500 euros– destinados a proporcionar, por primera vez en la historia, cobertura móvil y conexión a internet a los vecinos de la pedanía de Béjar.

Menduiña, de rojo, junto a varios vecinos de la pedanía. / L.O.

Según trasladaba la edil responsable del ramo, esta actuación se enmarca dentro del Plan Estratégico de Vertebración e Impulso Demográfico de Lorca (PEVIDLOR), en el que trabaja la Concejalía para reforzar y ampliar los servicios públicos en todas las pedanías del municipio. "Este plan tiene como objetivo combatir la brecha territorial, mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y facilitar que los vecinos dispongan de recursos básicos que garanticen igualdad de oportunidades", señalaba.

Aislamiento tecnológico

En este sentido, cabe destacar que la diputación de Béjar, que cuenta con medio centenar de vecinos dispersos por el territorio, no ha dispuesto nunca de acceso a estos servicios. "No podemos permitir que existan hogares sin cobertura móvil, especialmente cuando este servicio es imprescindible para atender emergencias, solicitar ayuda, realizar gestiones administrativas o, simplemente, poder comunicarse en el día a día", significaba la edil, que terminaba recordando que, gracias a los equipos adquiridos, los vecinos de Béjar podrán realizar llamadas, conectarse a internet y acceder a servicios digitales básicos desde sus viviendas, algo que nunca había sido posible hasta ahora.