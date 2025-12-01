Navidad
Las Guerreras K-Pop se cuelan en la programación navideña de Mula: consulta todas las actividades
Además de las actividades en la calle, el municipio incorpora ofertas teatrales para todos los públicos
Ya se ha dado a conocer la programación oficial de las fiestas navideñas en Mula bajo el lema 'Destellos de Navidad', una propuesta cultural y familiar que llenará el municipio de actividades durante todo el mes de diciembre.
La programación comenzará el jueves 4 de diciembre, con la inauguración del Belén de Navidad Municipal a las 20.00 horas en el Convento de San Francisco. Al día siguiente, viernes 5 de diciembre, tendrá lugar el gran encendido de luces navideñas y un espectáculo infantil lleno de magia y alegría.
Del 5 al 8 de diciembre, la Glorieta del Paseo se transformará en un Poblado Navideño, que incluirá mercadillos, talleres infantiles, actuaciones musicales, pasacalles, animación y actividades continuas para toda la familia, convirtiéndose en uno de los espacios centrales de la Navidad en Mula.
Además de las actividades en la calle, la programación incorpora ofertas teatrales para todos los públicos, que se celebrarán en el Teatro Lope de Vega:
Domingo 14 de diciembre – 17:00 h.
Musical infantil: Visita a Papá Noel
Entrada: 3 € – Venta en www.mula.es
Martes 16 de diciembre – 17:30 h.
Tributo musical: Guerreras del K-POP
Entrada: 15 € – Venta en www.mula.es
Lunes 29 de diciembre – 17:00 h.
Teatro infantil: La Casita de Chocolate
Entrada: 4 € – Venta en www.mula.es
Con esta programación navideña, el Ayuntamiento de Mula invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un mes repleto de cultura, tradición y con para todos los públicos.
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- Horario, vías cortadas y cómo llegar: todo lo que necesitas saber para ir al encendido del Gran Árbol en Murcia
- Las ITV de la Región se oponen a que los talleres puedan emitir el futuro certificado de vida útil obligatorio para vender un coche