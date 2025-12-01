Las Guerreras K-Pop se cuelan en la programación navideña de Mula: consulta todas las actividades

Ya se ha dado a conocer la programación oficial de las fiestas navideñas en Mula bajo el lema 'Destellos de Navidad', una propuesta cultural y familiar que llenará el municipio de actividades durante todo el mes de diciembre.

La programación comenzará el jueves 4 de diciembre, con la inauguración del Belén de Navidad Municipal a las 20.00 horas en el Convento de San Francisco. Al día siguiente, viernes 5 de diciembre, tendrá lugar el gran encendido de luces navideñas y un espectáculo infantil lleno de magia y alegría.

Del 5 al 8 de diciembre, la Glorieta del Paseo se transformará en un Poblado Navideño, que incluirá mercadillos, talleres infantiles, actuaciones musicales, pasacalles, animación y actividades continuas para toda la familia, convirtiéndose en uno de los espacios centrales de la Navidad en Mula.

Además de las actividades en la calle, la programación incorpora ofertas teatrales para todos los públicos, que se celebrarán en el Teatro Lope de Vega:

Domingo 14 de diciembre – 17:00 h.

Musical infantil: Visita a Papá Noel

Entrada: 3 € – Venta en www.mula.es

Martes 16 de diciembre – 17:30 h.

Tributo musical: Guerreras del K-POP

Entrada: 15 € – Venta en www.mula.es

Lunes 29 de diciembre – 17:00 h.

Teatro infantil: La Casita de Chocolate

Entrada: 4 € – Venta en www.mula.es

Con esta programación navideña, el Ayuntamiento de Mula invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un mes repleto de cultura, tradición y con para todos los públicos.