Comienza la formación de los 35 agentes que reforzarán las plantillas de policía local de seis municipios de la Región

La Comunidad avanza en la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana ‘Región de Murcia +Segura’ con la formación de otros 35 agentes que reforzarán las plantillas de policía local de seis municipios de la Región.

Se trata de aspirantes que han superado la fase de oposición en Águilas (6 agentes); Albudeite (1); Alhama de Murcia (3); Molina de Segura (16); Puerto Lumbreras (4) y Torre Pacheco (5) y que ahora deben superar el curso selectivo para Agentes de Policía Local de la Región de Murcia.

El curso, organizado por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (Efiap), se desarrollará entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de julio de 2026 y consta de un total de 1.146 horas lectivas, divididas en dos fases: una teórico-práctica en las instalaciones de la Policía Local de Torre Pacheco y otra de prácticas en los municipios a los que se van a incorporar.

La formación corre a cargo de un equipo docente integrado por casi un centenar de profesionales de reconocido prestigio: policías locales, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, jueces, fiscales, profesorado universitario y especialistas en ciencias psicosociales y sanitarias.

Los directores generales de Función Pública y Diálogo Social, Micaela Martínez, y de Administración Local, Francisco Abril, asistieron este lunes a la inauguración de la primera jornada de la 50º promoción de este curso selectivo, que se celebró en el Ayuntamiento de Torre Pacheco.

Al acto asistieron también el alcalde de la localidad, Pedro Ángel Roca, así como los responsables de las policías locales del resto de ayuntamientos participantes y otros representantes municipales.

Durante la inauguración, la titular de Función Pública subrayó la importancia de la formación y, en particular, en un ámbito tan sensible como el de la seguridad: “Somos muy conscientes de la importante labor que hacen nuestras policías locales y de la sensación de seguridad, confianza y cercanía que transmiten a sus vecinos”.

“La formación de nuestros agentes es fundamental para que puedan desarrollar esa labor en las mejores condiciones posibles y por eso es además uno de los ejes de la Estrategia de Seguridad del presidente López Miras, una estrategia desarrollada para ser más eficientes y cercanos y que los ciudadanos de la Región recuperen esa sensación de seguridad en las calles de sus municipios”.

Por su parte, el director general de Administración Local, Francisco Abril, subrayó que “la formación de nuestros servidores públicos es una inversión directa en la seguridad y en el bienestar de todos”, y agradeció la decisión de los 35 nuevos agentes de dedicar la vida profesional “al servicio público, a proteger a los demás, a asegurar el bienestar de todos, a mantener el orden y a garantizar los derechos de los ciudadanos”.

Abril insistió en que “la seguridad es un valor irrenunciable” y avanzó que “el Gobierno regional quiere estar al lado de los policías locales para garantizar que cuentan con los mejores medios para desarrollar su trabajo”.