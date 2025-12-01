El centro de día de Apandis de Lorca se pone a punto gracias a programas de formación

El centro de día de Apandis, uno de los más relevantes en lo que a la atención de personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral y diversidad funcional del municipio de Lorca se refiere, volverá en breve a mostrar su mejor versión. Y lo hará de la mano de una veintena de desempleados que, a través del SEF, aprovechan su formación para contribuir a la mejora de unas instalaciones que prestan a tención a más de 70 personas con diversidad funcional.

Situado en La Hoya, el centro de la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca era visitado este lunes por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quienes comprobaban el avance de los trabajos. "Esta iniciativa demuestra que Lorca no solo crece en infraestructura, sino que crece en oportunidades reales. Con estas formaciones, nuestros vecinos adquieren habilidades útiles, dignas y con futuro. Además, contribuimos a mejorar un centro vital para muchas familias", significaba el primer edil durante el recorrido.

Marisa López y Fulgencio Gil visitaban el centro junto al presidente de la entidad, Antonio Bastida. / L.O.

Por su parte, la consejera subrayaba el doble impacto que se consigue con estos programas, "ya que no solo nos permiten mejorar las oportunidades de empleo de aquellas personas que carecen de cualificación, sino también apoyar a las entidades sin ánimo de lucro de la Región en la extraordinaria labor social que realizan a diario".

Más de 400.000 euros

Al respecto del programa, que permitirá a los participantes obtener un certificado de profesionalidad en las especialidades de ‘Operaciones Auxiliares de acabados rígidos y urbanización’ y otro de ‘Operaciones Auxiliares de revestimientos continuos en construcción’, que acreditará su formación y ampliará sus oportunidades de inserción laboral, cabe destacar que cuenta con una subvención de 417.594 euros procedente del Servicio de Empleo Estatal (SEPE).

En cuanto a las mejoras que se están llevando a cabo en el centro de día de Apandis, los trabajos abarcan labores de impermeabilización; solados; pintura y alicatados de superficies, entre otros. También acometen labores de mejora de la zona deportiva, los jardines y el aparcamiento. Con todo ello, se busca no solo rehabilitar, sino dignificar y modernizar las instalaciones del centro.