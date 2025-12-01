El Ayuntamiento de Caravaca reforma el Hogar de Personas Mayores de Archivel

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz avanza en la ejecución del Plan de Obras y Servicios 2024-2025, que contempla una inversión global en el municipio de 892.243 de fondos autonómicos para mejorar calles, edificios públicos y zonas verdes. En este marco, se ha puesto en marcha la reforma del Hogar de Personas Mayores de Archivel, así como las obras de acerados y asfaltado en la calle Pilar de la misma pedanía y en la calle Pedreras, de Barranda.

Estas actuaciones se suman a la reforma del Centro Social de Pinilla, ya iniciada hace unas semanas. El plan completará sus actuaciones en pedanías con el arreglo de calles en La Almudema, Los Prados, Benablón, Singla, Navares, Caneja y Los Royos, cuyas obras se iniciarán próximamente. Los proyectos en pedanías se traducen en una inversión de 365.104 euros.

Actuaciones

Visita a la calle Pilar, cuyas obras comenzán en breve / Enrique Soler

En el Hogar de Personas Mayores de Archivel se están ejecutando obras con un presupuesto de 43.824 euros con el fin de ampliar el espacio público y mejorar la accesibilidad. El edificio presentaba un notable deterioro, especialmente en los aseos, que resultaban antiguos e inaccesibles para personas con movilidad reducida. La actuación se desarrolla íntegramente en la planta baja e incluye la ampliación del salón mediante la reforma del espacio anexo que albergó la oficina de Correos, la adecuación de aseos conforme a la normativa vigente, la reubicación de dicho servicio postal en otro local, la pavimentación de la terraza exterior y el completado del acerado. También se está retejando la cubierta y colocando bajantes, además de renovar la pintura exterior.

Durante una visita a las obras, el alcalde, José Francisco García, ha destacado que “el objetivo es hacer el edificio más amplio, cómodo y accesible, subrayando que se trata de un recurso muy importante para la vida social de los mayores de la pedanía”. José Francisco García ha añadido que “el centro necesitaba estas mejoras y que así lo habían trasladado sus usuarios”, recordando que “una de las líneas de trabajo prioritarias del Ayuntamiento es mantener y mejorar los servicios en los núcleos rurales”.

Próximos proyectos

Después del puente, se continuará con las mejoras en calles de La Almudema, Los Prados, Benablón, Singla, Navares, Caneja y Los Royos. Estos trabajos se centrarán en la renovación del firme, actualmente deteriorado con blandones y grietas, así como en la dotación de servicios urbanísticos básicos, el aumento de la seguridad vial y la mejora de la movilidad peatonal.

El alcalde remarcó que las actuaciones se han consensuado con los alcaldes pedáneos, tras recoger necesidades planteadas por los vecinos, y que estos planes se desarrollan con la voluntad de llegar progresivamente a todos los rincones del extenso término municipal.