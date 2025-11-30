La empresa de reciclados Tara renuncia al proyecto de ampliación en Calasparra

La empresa de reciclados Tara renuncia al proyecto de ampliación de interés público ante la postura firme del ayuntamiento y de la ciudadanía de Calasparra.

La empresa Reciclados Tara presentó una solicitud para obtener la declaración de interés público, un requisito necesario para ampliar sus instalaciones e instalar una planta de biogás en el municipio, solicitud que podría suponer un grave perjuicio para el entorno natural de este enclave. La empresa solicitó la ampliación de 14,5 hectáreas en las proximidades de la Cueva del Puerto.

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García Sánchez, informaba a los vecinos sobre el asunto que, durante las últimas semanas, ha generado preocupación e inquietud en el municipio.

Interés público

Futura ampliación / La Opinión

Desde el primer momento, este Ayuntamiento manifestó cuál era su postura: “no consideramos que este proyecto reúna las condiciones necesarias para ser declarado de interés público para Calasparra. Así lo expresamos públicamente hace unos días y así lo reiteramos en el día de ayer, manteniendo una línea coherente, y firme, en la defensa de nuestro municipio y siempre anteponiendo los intereses generales nuestros vecinos

La alcaldesa ha anunciado que en la reunión entre el equipo de gobierno y la empresa, se les ha trasladado, de forma clara, la postura que este Ayuntamiento ha tenido desde el primer día, que no es otra que una posición responsable y firme, centrada exclusivamente en los intereses generales del municipio tanto ahora como para el futuro.

Defensa del patrimonio natural

En dicha reunión se ha puesto de manifiesto que para el gobierno municipal es irrenunciable “la defensa de nuestro patrimonio natural, como la Cueva del Puerto, que es uno de los mayores tesoro geológico de nuestro país así como una joya del turismo subterráneo; la protección de nuestra agricultura y de sus arrozales, que representan un motor económico de primer orden; la protección del Sinclinal de Calasparra, un acuífero que supone una importantísima reserva de agua subterránea, pues abastece, regula y asegura recursos hídricos fundamentales para el presente y el futuro de nuestro municipio y de nuestra región. Y, ante todo siempre hemos actuado y lo seguiremos haciendo para la protección de nuestro entorno y el bienestar de todos los vecinos de Calasparra, que deben tener siempre la garantía de que cualquier proyecto que llegue a este municipio será evaluado con rigor, seriedad y por supuesto pensando en el presente y futuro de este maravilloso pueblo.

La empresa ha desistido por completo de la solicitud que había realizado para la declaración de interés público de ampliación, así como la renuncia de una planta de biogás

Tras este encuentro, y tras escuchar a la alcaldesa y su equipo de gobierno, la empresa Reciclados Tara S.L. ha desistido por completo de la solicitud que había realizado para la declaración de interés público de ampliación, así como la renuncia de una planta de biogás. El gobierno municipal le ha trasladado que no seguir adelante con dicho proyecto era la mejor decisión que podían tomar, la empresa ha comprendido la postura del equipo de gobierno de Calasparra, así como el sentir mayoritario de la ciudadanía, que ha expresado de manera clara y respetuosa su preocupación ante el proyecto.

Además, la alcaldesa les ha transmitido en la reunión que el Ayuntamiento de Calasparra estará especialmente vigilante con la actividad que Reciclados Tara S.L. desarrolla actualmente.

Vamos a garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa vigente en materia medioambiental, urbanística y de seguridad, porque la responsabilidad de proteger nuestro territorio es irrenunciable para este equipo de gobierno Teresa García — Alcaldesa de Calasparra

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha finalizado indicando que “vamos a garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa vigente en materia medioambiental, urbanística y de seguridad, porque la responsabilidad de proteger nuestro territorio es irrenunciable para este equipo de gobierno. Lo es hoy, y lo será siempre. A partir de este momento recuperamos la tranquilidad, pero mantenemos la vigilancia. Este equipo de gobierno seguirá trabajando con la misma responsabilidad y por supuesto pensando en el bien general de nuestro pueblo y en el bienestar de nuestros vecinos.”