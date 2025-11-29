Las posibilidades de la IA como herramienta para la gestión deportiva, a escena en Lorca

La Asociación de Gestión Deportiva de la Región de Murcia (AGESDE) celebrará el próximo 2 de diciembre en el Palacio de Ferias y congresos de Lorca la jornada técnica titulada ‘Inteligencia artificial (IA) y Gestión Deportiva’, un encuentro gratuito diseñado para acercar las herramientas de IA al trabajo diario de ayuntamientos, clubes, federaciones y empresas del sector deportivo.

Según fuentes de la organización, el objetivo de la jornada es mostrar cómo la IA puede ahorrar tiempo, mejorar la comunicación, profesionalizar el patrocinio y optimizar la planificación deportiva, incluso en entidades con recursos limitados. Así, se ofrecerán ejemplos reales y aplicaciones directas para gestores deportivos de diferentes ámbitos.

Cartel anunciador de la formación. / L.O.

Concretamente, la actividad comenzará a las 09:45 horas con la presentación institucional a cargo del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas; el director general de Deportes de la CARM, Francisco Javier Sánchez; y el presidente de AGESDE Murcia, José Luis Lozano. A las 10:00 horas se celebrará la primera ponencia: ‘Activa tu potencial con la IA’. Una introducción práctica sobre qué puede aportar la inteligencia artificial a las entidades deportivas y cómo iniciarse en su uso de manera segura.

La segunda ponencia versará sobre ‘La gestión deportiva del presente: IA en acción’ y será una sesión totalmente aplicada con demostraciones reales de herramientas como ChatGPT y otras soluciones de IA para automatizar tareas administrativas y de comunicación; crear contenidos para redes sociales y web en minutos; mejorar la atención a deportistas y familias; optimizar la captación y gestión de patrocinadores, planificar temporadas, eventos y desplazamientos; elaborar presupuestos, cronogramas y documentación estratégica.

Expertos universitarios

Además, cabe destacar que la jornada contará con la participación de Pablo Sala Martínez, consultor especialista en inteligencia artificial aplicada a la gestión deportiva y formado en el Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Las plazas son limitadas y para participar será necesario realizar una reserva previa a través de la página web de la Concejalía de Deportes.