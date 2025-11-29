Formación
Las posibilidades de la IA como herramienta para la gestión deportiva, a escena en Lorca
A través de la Asociación de Gestión Deportiva de la Región de Murcia la ciudad acogerá una jornada pionera
La Asociación de Gestión Deportiva de la Región de Murcia (AGESDE) celebrará el próximo 2 de diciembre en el Palacio de Ferias y congresos de Lorca la jornada técnica titulada ‘Inteligencia artificial (IA) y Gestión Deportiva’, un encuentro gratuito diseñado para acercar las herramientas de IA al trabajo diario de ayuntamientos, clubes, federaciones y empresas del sector deportivo.
Según fuentes de la organización, el objetivo de la jornada es mostrar cómo la IA puede ahorrar tiempo, mejorar la comunicación, profesionalizar el patrocinio y optimizar la planificación deportiva, incluso en entidades con recursos limitados. Así, se ofrecerán ejemplos reales y aplicaciones directas para gestores deportivos de diferentes ámbitos.
Concretamente, la actividad comenzará a las 09:45 horas con la presentación institucional a cargo del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas; el director general de Deportes de la CARM, Francisco Javier Sánchez; y el presidente de AGESDE Murcia, José Luis Lozano. A las 10:00 horas se celebrará la primera ponencia: ‘Activa tu potencial con la IA’. Una introducción práctica sobre qué puede aportar la inteligencia artificial a las entidades deportivas y cómo iniciarse en su uso de manera segura.
La segunda ponencia versará sobre ‘La gestión deportiva del presente: IA en acción’ y será una sesión totalmente aplicada con demostraciones reales de herramientas como ChatGPT y otras soluciones de IA para automatizar tareas administrativas y de comunicación; crear contenidos para redes sociales y web en minutos; mejorar la atención a deportistas y familias; optimizar la captación y gestión de patrocinadores, planificar temporadas, eventos y desplazamientos; elaborar presupuestos, cronogramas y documentación estratégica.
Expertos universitarios
Además, cabe destacar que la jornada contará con la participación de Pablo Sala Martínez, consultor especialista en inteligencia artificial aplicada a la gestión deportiva y formado en el Máster de Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Las plazas son limitadas y para participar será necesario realizar una reserva previa a través de la página web de la Concejalía de Deportes.
