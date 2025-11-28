Más de 6.000 Flores de Pascua para vestir Lorca de Navidad

El alumbrado y las decoraciones extraordinarias repartidas por todo el municipio de Lorca volverán a acompañarse, como manda la tradición, por miles de Flores de Pascua. En total, 6.100 de estas 'Poinsettias' –cultivadas durante todo el año en los viveros municipales de La Torrecilla– serán plantadas durante los próximos días en diferentes espacios; unos trabajos que comenzaban por la Plaza del Óvalo.

Allí medio millar de estas plantas ya conforman un manto rojo y dorado que acompaña las decoraciones instaladas en días pasados, conformando una postal navideña en torno al Monumento al Procesionista que este año muestra un pueblo repleto de casitas nevadas en su base.

Operarios municipales llevan a cabo la plantación de las flores ornamentales. / L.O.

"La campaña ha sido magnífica. Se ha logrado ejemplares fuertes, de buen tamaño, con hojas grandes" significaba el edil delegado de Parques y Jardines, Antonio David Sánchez, que hacía hincapié en el ahorro que supone para las arcas municipales que el cultivo de las Flores de Pascua lo lleve a cabo el propio Ayuntamiento.

25.000 euros de ahorro

"La Flor de Pascua va aumentando su precio conforme se acerca la Navidad. En cualquier comercio su precio está en torno a tres euros, pero también las hay de 6, 8, 12… euros. Es un coste muy elevado que no podríamos pagar, por lo que se cultiva en nuestros viveros. Invertimos unos 11.000 euros entre la compra de esquejes, abono, tierra, macetas y cultivo. Una cantidad muy inferior a lo que nos costaría comprar esas 6.100 macetas en el mercado. Calculamos que el ahorro puede superar los 25.000 euros", explicaba el edil.

En total, los viveros municipales ha sido capaces de producir 4.500 flores de pascua son de color rojo, 1.080 de color rosa y 520 de color blanco o dorado, que serán distribuidas por diferentes espacios del municipio.