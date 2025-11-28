La CHS analizará los cambios en el Corredor Mediterráneo a su paso por La Torrecilla de Lorca

El pasado 13 de noviembre el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, visitaba la diputación lorquina de La Torrecilla para presentar la propuesta a los vecinos de la zona. Unos vecinos que a principios de verano paraban las obras del Corredor Mediterráneo en el punto de intersección de la futura vía férrea con la rambla que da nombre a la zona y que, de haber seguido como estaba previsto, habría significado la creación de un muro de varios metros de altura donde desde siempre ha discurrido agua durante episodios de avenida.

No obstante dicha alternativa –que no convencía a los vecinos– era estudiada este jueves en la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, cumpliéndose así el compromiso del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas a este respecto. Durante el encuentro, además del delegado y del presidente de la CHS, Mario Urrea, los propios vecinos junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Casalduero, analizaban la cuestión y llegaban a conclusiones dispares.

El delegado del Gobierno, en el centro, durante la reunión. / L.O.

Por su parte, Lucas Ayala destacaba la "buena disposición" del ente confederado, que se comprometía "a estudiar con detalle el nuevo proyecto de Adif, así como las aportaciones realizadas por los vecinos y vecinas a dicha propuesta", a la vez que lamentaba la postura del regidor lorquino, al que acusaba de anteponer "sus intereses partidistas a los de los vecinos y vecinas del municipio". Asimismo, el también secretario general del Partido Socialista a nivel regional manifestaba su postura de "seguir trabajando para coordinar a los diferentes agentes implicados con el fin de ofrecer la mejor solución posible desde el punto de vista técnico" y recordaba que la modificación propuesta, consistente en sustituir un paso superior por uno inferior, "mejora el drenaje del agua y la movilidad en la zona, por lo que ha reiterado la necesidad de seguir avanzando en esta dirección".

En este sentido, la secretaria general del partido a nivel local, Isabel Casalduero, confirmaba la disposición de la CHS a analizar los drenajes de agua en la zona teniendo en cuenta el nuevo mapa de flujos preferentes con el objetivo de hacer las recomendaciones pertinentes a ADIF; y celebraba el compromiso del Gobierno de España con los vecinos afectados. "Nuestro equipo, el PSOE, siempre está y estará del lado de los vecinos para atender sus reivindicaciones", apuntaba.

Sin resultados satisfactorios

Sin embargo, desde el equipo de Gobierno de la Ciudad del Sol no se compartía el optimismo expresado por Francisco Lucas e Isabel Casalduero. Así el concejal delegado de Agua y Grandes Infraestructuras, Ángel Meca, expresaba tras el encuentro que "no ha sido una reunión con resultados satisfactorios" debido, por un lado, a la falta de nuevas propuestas y, por otro, a la ausencia de representantes de Adif.

"Es ahora, en la fase de ejecución de los trabajos, cuando se pueden introducir las mejoras que todos consideramos necesarias para proteger a los ciudadanos. No nos vamos a resignar y vamos a seguir presionando, porque está claro que los pasos previstos para la evacuación de agua de lluvia son insuficientes y tienen que ofrecer una solución realista a los vecinos", expresaba el edil.