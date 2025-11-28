El Ayuntamiento de Lorca pedirá la expulsión de un presunto ladrón detenido en San Cristóbal

Ya se conoce la primera orden de expulsión que reclamará el Ayuntamiento de Lorca en los juicios a inmigrantes acusados de delinquir en el municipio. Así, tras el anuncio realizado el pasado martes por el Consistorio en este sentido el edil responsable de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, informaba que la medida se aplicará en el proceso judicial que se abrirá después de la última detención ejecutada por agentes del cuerpo municipal de policía.

Según relataba el concejal, recientemente se apresaba, en el barrio de San Cristóbal, a un varón de 34 años y de nacionalidad marroquí como presunto autor de varios robos en el interior de vehículos. En concreto, era a primera hora de la mañana del miércoles pasado cuando Policía Local era avisada de que un individuo había roto el cristal de la ventanilla de una furgoneta en la calle Gabriel González, donde una patrulla se personó de inmediato y encontró al dueño del vehículo tratando de retener al presunto autor de los hechos, que era detenido.

Imagen del detenido, facilitada por el Ayuntamiento de Lorca. / Ayto. de Lorca

"Vamos a seguir exigiendo que, en casos como este, cuando hablamos de delincuentes multirreincidentes, e inmigrantes que delinquen, rechazan integrarse y provocan inseguridad, se proceda a su expulsión de España, conforme permite la ley. No vamos a dar ni un paso atrás en este sentido, sino que nuestro objetivo es contar cada vez con más herramientas legales para proteger a los ciudadanos", declaraba al respecto Bayonas López, que hacía hincapié en la efectividad del dispositivo de seguridad implementado en el barrio de San Cristóbal y que también permitía, recientemente, recuperar una furgoneta robada y desokupar un edificio.

Juan Miguel Bayonas, en San Cristóbal, muestra la imagen del detenido. / L.O.

Las 24 horas

"Los delincuentes tienen que tener claro que aquí no son bienvenidos y les vamos a perseguir y detener", sentenciaba el concejal, que subrayaba: "el refuerzo de seguridad con patrullas las 24 horas del día permite que un mayor número de agentes estén en las calles. Este dispositivo permanente está mostrando gran capacidad operativa, tanto de disuasión como de respuesta. Seguiremos trabajando de forma decidida para garantizar la tranquilidad en San Cristóbal y en todo el municipio".